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Крупнейшая партия Швейцарии выступила за присутствие РФ на саммите по Украине

Ведомости

«Швейцарская народная партия» (UDC), крупнейшая партия в парламенте Швейцарии, призвала сделать все возможное, чтобы российская сторона приняла участие в конференции по ситуции на Украине в Бюргенштоке. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

Отказ России от участия в конференции стал следствием поспешного решения Федерального совета Швейцарии занять чью-либо сторону в конфликте на Украине, а также следствием принятия Швейцарией санкций ЕС, считют в UDC.

«Если мы хотим, чтобы у мирного процесса был шанс, конференция в Бюргенштоке не должна превратиться в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружениям. Федеральный совет несет ответственность за то, чтобы конференция в Бюргенштоке не привела к новой эскалации и не разрушила швейцарский нейтралитет раз и навсегда», – констатировали в UDC.

В партии считают, что все стороны конфликта должны быть вовлечены в процесс и не должно создаваться впечатление, что Швейцария организует конференцию только для сторон, выступающих против России: «это было бы катастрофой и привело бы к еще большему вовлечению Швейцарии в конфликт».

11 апреля UDC уже призывала Швейцарию к вернуться к строгому нейтралитету, предполагающему в том числе отмену не одобренных Советом Безопасности ООН санкций. В марте Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС в отношении России. Тогда власти Швейцарии ввели санкции в отношении 106 физических и 88 юридических лиц и организаций, имеющих отношение к России. Страна присоединилась и ко всем другим пакетам антироссийских санкций ЕС, которые были введены после начала спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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