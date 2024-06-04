Крупнейшая партия Швейцарии выступила за присутствие РФ на саммите по Украине

«Если мы хотим, чтобы у мирного процесса был шанс, конференция в Бюргенштоке не должна превратиться в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружениям. Федеральный совет несет ответственность за то, чтобы конференция в Бюргенштоке не привела к новой эскалации и не разрушила швейцарский нейтралитет раз и навсегда», – констатировали в UDC.