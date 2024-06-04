Крупнейшая партия Швейцарии выступила за присутствие РФ на саммите по Украине
«Швейцарская народная партия» (UDC), крупнейшая партия в парламенте Швейцарии, призвала сделать все возможное, чтобы российская сторона приняла участие в конференции по ситуции на Украине в Бюргенштоке. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.
Отказ России от участия в конференции стал следствием поспешного решения Федерального совета Швейцарии занять чью-либо сторону в конфликте на Украине, а также следствием принятия Швейцарией санкций ЕС, считют в UDC.
«Если мы хотим, чтобы у мирного процесса был шанс, конференция в Бюргенштоке не должна превратиться в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружениям. Федеральный совет несет ответственность за то, чтобы конференция в Бюргенштоке не привела к новой эскалации и не разрушила швейцарский нейтралитет раз и навсегда», – констатировали в UDC.
В партии считают, что все стороны конфликта должны быть вовлечены в процесс и не должно создаваться впечатление, что Швейцария организует конференцию только для сторон, выступающих против России: «это было бы катастрофой и привело бы к еще большему вовлечению Швейцарии в конфликт».
11 апреля UDC уже призывала Швейцарию к вернуться к строгому нейтралитету, предполагающему в том числе отмену не одобренных Советом Безопасности ООН санкций. В марте Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС в отношении России. Тогда власти Швейцарии ввели санкции в отношении 106 физических и 88 юридических лиц и организаций, имеющих отношение к России. Страна присоединилась и ко всем другим пакетам антироссийских санкций ЕС, которые были введены после начала спецоперации.