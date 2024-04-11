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Крупнейшая партия Швейцарии выступила за возвращение к строгому нейтралитету

Ведомости

«Демократический союз центра» (UDC), крупнейшая партия в парламенте Швейцарии, призвала вернуться к строгому нейтралитету, что предполагает в том числе отмену не одобренных Советом Безопасности ООН санкций. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В пользу данной инициативы было собрано более 130 000 подписей, она была направлена в правительство.

«Важно, чтобы швейцарский нейтралитет был четко выражен и не допускал двусмысленного толкования федеральной конституции. Швейцарский нейтралитет является успешной моделью: он нас оберегал от международных кровавых конфликтов в течение более 200 лет», – говорится в заявлении партии.

Швейцария в настоящее время поддерживает экономические санкции Европейского союза против России. 1 марта федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER) Швейцарии принял решение присоединиться к 13-му пакету санкций ЕС в отношении России. Тогда власти Швейцарии ввели санкции в отношении 106 физических и 88 юридических лиц и организаций, имеющих отношение к России. Страна присоединилась и ко всем другим пакетам антироссийских санкций ЕС, которые были введены после начала спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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