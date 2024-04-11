Крупнейшая партия Швейцарии выступила за возвращение к строгому нейтралитету
«Демократический союз центра» (UDC), крупнейшая партия в парламенте Швейцарии, призвала вернуться к строгому нейтралитету, что предполагает в том числе отмену не одобренных Советом Безопасности ООН санкций. Об этом сообщила пресс-служба партии.
В пользу данной инициативы было собрано более 130 000 подписей, она была направлена в правительство.
«Важно, чтобы швейцарский нейтралитет был четко выражен и не допускал двусмысленного толкования федеральной конституции. Швейцарский нейтралитет является успешной моделью: он нас оберегал от международных кровавых конфликтов в течение более 200 лет», – говорится в заявлении партии.
Швейцария в настоящее время поддерживает экономические санкции Европейского союза против России. 1 марта федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER) Швейцарии принял решение присоединиться к 13-му пакету санкций ЕС в отношении России. Тогда власти Швейцарии ввели санкции в отношении 106 физических и 88 юридических лиц и организаций, имеющих отношение к России. Страна присоединилась и ко всем другим пакетам антироссийских санкций ЕС, которые были введены после начала спецоперации.