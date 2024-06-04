Кремль назвал причину отказа стран от участия в конференции по Украине

Россию на конференцию не пригласили, поскольку ее представители неоднократно заявляли, что не заинтересованы в этом, говорится на сайте министерства иностранных дел Швейцарии. В МИД Китая заявили, что Пекину сложно принять участие в мероприятии, поскольку не были выполнены требования КНР: присутствие как РФ, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Саудовская Аравия также отказалась от участия в саммите, писало 2 июня агентство DPA со ссылкой на источники.