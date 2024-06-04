Кремль назвал причину отказа стран от участия в конференции по Украине
Отказ некоторых стран от присутствия на предстоящей в Швейцарии конференции по Украине объясняется их нежеланием напрасно тратить время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается неучастия целого ряда стран – это абсолютно понятная позиция, страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания. <…> Это праздное времяпрепровождение. <…> Страны не хотят тратить время впустую», – сказал Песков.
Ранее 4 июня заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил ТАСС, что президент Украины Владимир Зеленский и главы западных государств, которые являются союзниками Киева, лично звонили лидерам стран СНГ и просили их посетить конференцию в Швейцарии, но все они отказались.
Саммит по вопросу установления мира на Украине запланирован на 15-16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. США на форуме представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан, сообщал Белый дом.
Россию на конференцию не пригласили, поскольку ее представители неоднократно заявляли, что не заинтересованы в этом, говорится на сайте министерства иностранных дел Швейцарии. В МИД Китая заявили, что Пекину сложно принять участие в мероприятии, поскольку не были выполнены требования КНР: присутствие как РФ, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Саудовская Аравия также отказалась от участия в саммите, писало 2 июня агентство DPA со ссылкой на источники.