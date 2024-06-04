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Кремль назвал причину отказа стран от участия в конференции по Украине

Ведомости

Отказ некоторых стран от присутствия на предстоящей в Швейцарии конференции по Украине объясняется их нежеланием напрасно тратить время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается неучастия целого ряда стран – это абсолютно понятная позиция, страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания. <…> Это праздное времяпрепровождение. <…> Страны не хотят тратить время впустую», – сказал Песков.

Ранее 4 июня заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил ТАСС, что президент Украины Владимир Зеленский и главы западных государств, которые являются союзниками Киева, лично звонили лидерам стран СНГ и просили их посетить конференцию в Швейцарии, но все они отказались.

Саммит по вопросу установления мира на Украине запланирован на 15-16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. США на форуме представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан, сообщал Белый дом.

Россию на конференцию не пригласили,  поскольку ее представители неоднократно заявляли, что не заинтересованы в этом, говорится на сайте министерства иностранных дел Швейцарии. В МИД Китая заявили, что Пекину сложно принять участие в мероприятии, поскольку не были выполнены требования КНР: присутствие как РФ, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Саудовская Аравия также отказалась от участия в саммите, писало 2 июня агентство DPA со ссылкой на источники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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