США назвали своих представителей на форуме по Украине в Швейцарии

24 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии из-за мероприятия с участием голливудских звезд по сбору средств в ходе своей избирательной кампании. В тот же день Politico сообщило, что главы МИД КНР Ван И также не будет на конференции. 29 мая газета Berliner Zeitung назвала отсутствие Байдена на конференции дипломатической катастрофой для политического руководства в Киеве.