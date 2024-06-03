США назвали своих представителей на форуме по Украине в Швейцарии
США на форуме по Украине в Швейцарии представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан. Об этом сообщает Белый дом.
«Вице-президент подчеркнет приверженность администрации Байдена/Харрис поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН», – говорится в сообщении.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия при этом на мероприятие не приглашена.
24 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии из-за мероприятия с участием голливудских звезд по сбору средств в ходе своей избирательной кампании. В тот же день Politico сообщило, что главы МИД КНР Ван И также не будет на конференции. 29 мая газета Berliner Zeitung назвала отсутствие Байдена на конференции дипломатической катастрофой для политического руководства в Киеве.
29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны глобального Юга не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Лавров заявил, что цель конференции по Украине – выработка ультиматума, который предъявят России.