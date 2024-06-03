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США назвали своих представителей на форуме по Украине в Швейцарии

Ведомости

США на форуме по Украине в Швейцарии представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан. Об этом сообщает Белый дом.

«Вице-президент подчеркнет приверженность администрации Байдена/Харрис поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН», – говорится в сообщении.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия при этом на мероприятие не приглашена.

24 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии из-за мероприятия с участием голливудских звезд по сбору средств в ходе своей избирательной кампании. В тот же день Politico сообщило, что главы МИД КНР Ван И также не будет на конференции. 29 мая газета Berliner Zeitung назвала отсутствие Байдена на конференции дипломатической катастрофой для политического руководства в Киеве.

29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны глобального Юга не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Лавров заявил, что цель конференции по Украине – выработка ультиматума, который предъявят России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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