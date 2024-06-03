Высшее руководство Индии не будет представлено на конференции по Украине
Премьер-министр и министр иностранных дел Индии не будут представлены на конференции по Украине в Швейцарии, пишет The Hindustan Times со ссылкой на источники.
Индийская делегация при этом прибудет на мирный саммит. Точный состав делегации пока не определен. Участие Нью-Дели в конференции может быть на том же уровне, что и в прошлых мирных саммитах в Джидде, Давосе и Копенгагене.
Тогда страну представляли секретарь МИД Индии или заместитель советника по национальной безопасности страны. По словам собеседников газеты, советник по национальной безопасности Аджит Довал, присутствовавший на встрече в Саудовской Аравии в 2023 г., вероятно, не поедет на саммит в Швейцарии.
3 июня газета The Washington Post писала, что президент Украины Владимир Зеленский не смог получить поддержку от стран Азии по вопросу Украины. В материале подчеркивается, что главная проблема для Украины и ее европейских союзников состоит в «преобладании азиатского цинизма», когда дело касается «проповедей» о международном порядке и ценностях.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия при этом на мероприятие не приглашена.
29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны глобального Юга не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Лавров заявил, что цель конференции по Украине – выработка ультиматума, который предъявят России.