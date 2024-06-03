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WP: Зеленский потерпел неудачу в попытке получить поддержку стран Азии

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский не смог получить поддержку от стран Азии по вопросу Украины, пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что трудности Зеленского не ограничиваются одним Китаем. Попытка Украины вызвать такое же «эмоциональное и экзистенциальное беспокойство», которое она вызывает в западных странах, провалилась. В публикации подчеркивается, что главная проблема для Украины и ее европейских союзников состоит в «преобладании азиатского цинизма», когда дело касается «проповедей» о международном порядке и ценностях.

По мнению профессора Национального университета Сингапура Раджи Моханы, страны Азии не верят риторике западных государств. По его словам, они знают о большой разнице между тем, что говорит и что делает Запад.

3 июня Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим после выступления на форме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что представители Филиппин будут присутствовать на саммите в Швейцарии. Глава Филиппин, в свою очередь, заявил, что решение конфликта на Украине должно устраивать весь мир, а не только Киев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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