WP: Зеленский потерпел неудачу в попытке получить поддержку стран Азии

3 июня Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим после выступления на форме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что представители Филиппин будут присутствовать на саммите в Швейцарии. Глава Филиппин, в свою очередь, заявил, что решение конфликта на Украине должно устраивать весь мир, а не только Киев.