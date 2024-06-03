WP: Зеленский потерпел неудачу в попытке получить поддержку стран Азии
Президент Украины Владимир Зеленский не смог получить поддержку от стран Азии по вопросу Украины, пишет газета The Washington Post.
Издание отмечает, что трудности Зеленского не ограничиваются одним Китаем. Попытка Украины вызвать такое же «эмоциональное и экзистенциальное беспокойство», которое она вызывает в западных странах, провалилась. В публикации подчеркивается, что главная проблема для Украины и ее европейских союзников состоит в «преобладании азиатского цинизма», когда дело касается «проповедей» о международном порядке и ценностях.
По мнению профессора Национального университета Сингапура Раджи Моханы, страны Азии не верят риторике западных государств. По его словам, они знают о большой разнице между тем, что говорит и что делает Запад.
3 июня Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим после выступления на форме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что представители Филиппин будут присутствовать на саммите в Швейцарии. Глава Филиппин, в свою очередь, заявил, что решение конфликта на Украине должно устраивать весь мир, а не только Киев.