Маркос: решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев
Решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Думаю, все прекрасно понимают, что легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Маркос добавил, что Филиппины приложат все возможные усилия для того, чтобы приблизить прекращение боевых действий и достижение политического урегулирования на Украине.
3 июня Маркос и Зеленский встретились в Маниле после того, как президент Украины выступил на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. В ходе встречи Зеленский поблагодарил Маркоса за поддержку Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. Кроме того, в своем Telegram-канале он отметил важность участия стран Юго-Восточной Азии в саммите в Швейцарии и сообщил, что представители Филиппин будут на нем присутствовать.