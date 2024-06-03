Маркос: решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев

3 июня Маркос и Зеленский встретились в Маниле после того, как президент Украины выступил на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. В ходе встречи Зеленский поблагодарил Маркоса за поддержку Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. Кроме того, в своем Telegram-канале он отметил важность участия стран Юго-Восточной Азии в саммите в Швейцарии и сообщил, что представители Филиппин будут на нем присутствовать.