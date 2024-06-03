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Маркос: решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев

Ведомости

Решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Думаю, все прекрасно понимают, что легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Маркос добавил, что Филиппины приложат все возможные усилия для того, чтобы приблизить прекращение боевых действий и достижение политического урегулирования на Украине.

3 июня Маркос и Зеленский встретились в Маниле после того, как президент Украины выступил на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. В ходе встречи Зеленский поблагодарил Маркоса за поддержку Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. Кроме того, в своем Telegram-канале он отметил важность участия стран Юго-Восточной Азии в саммите в Швейцарии и сообщил, что представители Филиппин будут на нем присутствовать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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