Зеленский встретился с президентом Филиппин
3 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился в Маниле с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом-младшим. Об этом сообщает Reuters.
Встреча состоялась в президентском дворце после того, как Зеленский выступил на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Это первый для украинского президента визит на Филиппины.
В Telegram-канале Зеленский сообщил, что в ходе встречи поблагодарил Маркоса за поддержку Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. Он добавил, что в 2024 г. Киев откроет посольство в Маниле. Кроме того, Зеленский отметил важность участия стран Юго-Восточной Азии в мирном саммите по Украине и сообщил, что представители Филиппин будут на нем присутствовать.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Россию на конференцию не позвали. В Кремле сочли инициативу бесперспективной.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 мая призвал страны глобального Юга не участвовать в этом мероприятии. Он отметил, что цель конференции – выработка ультиматума, который предъявят России. По его словам, противостояние обрело глобальную проекцию, западные государства вовлекают в конфликт страны мирового большинства.