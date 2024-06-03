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Зеленский встретился с президентом Филиппин

Ведомости

3 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился в Маниле с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом-младшим. Об этом сообщает Reuters.

Встреча состоялась в президентском дворце после того, как Зеленский выступил на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Это первый для украинского президента визит на Филиппины.

В Telegram-канале Зеленский сообщил, что в ходе встречи поблагодарил Маркоса за поддержку Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. Он добавил, что в 2024 г. Киев откроет посольство в Маниле. Кроме того, Зеленский отметил важность участия стран Юго-Восточной Азии в мирном саммите по Украине и сообщил, что представители Филиппин будут на нем присутствовать.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Россию на конференцию не позвали. В Кремле сочли инициативу бесперспективной.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 мая призвал страны глобального Юга не участвовать в этом мероприятии. Он отметил, что цель конференции – выработка ультиматума, который предъявят России. По его словам, противостояние обрело глобальную проекцию, западные государства вовлекают в конфликт страны мирового большинства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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