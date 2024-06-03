Зеленский встретился с президентом Филиппин

В Telegram-канале Зеленский сообщил, что в ходе встречи поблагодарил Маркоса за поддержку Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. Он добавил, что в 2024 г. Киев откроет посольство в Маниле. Кроме того, Зеленский отметил важность участия стран Юго-Восточной Азии в мирном саммите по Украине и сообщил, что представители Филиппин будут на нем присутствовать.