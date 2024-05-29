Лавров призвал страны Юга не участвовать в конференции в Швейцарии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны глобального Юга не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Сообщение об этом опубликовал МИД РФ.
«Министр призвал не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от приглашения принять участие в «саммите мира», который организуется в Швейцарии 15-16 июня», – говорится в сообщении.
Лавров обратил внимание, что цель конференции по Украине – выработка ультиматума, который предъявят России. По его словам, противостояние обрело глобальную проекцию, западные государства вовлекают в конфликт страны мирового большинства.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, среди них – страны G7, G20, БРИКС, государства - члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, приглашения были направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. В центре конференции будет обсуждение украинской «формулы мира» и других мирных предложений, «основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает конференцию по Украине бесперспективной. По его словам, обсуждать конфликт без России абсурдно.