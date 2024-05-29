СМИ: отсутствие Байдена на саммите по Украине станет провалом дипломатии Киева
Отказ Байдена от участия в конференции по Украине в Швейцарии станет дипломатической катастрофой для политического руководства в Киеве. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
Вопреки надеждам украинского президента Владимира Зеленского на конференции в Швейцарии не будут присутствовать высокопоставленные представители крупных держав. В том числе, отмечает издание, приглашение Зеленского не принял «самый большой и важный союзник Украины».
«Для президента Джо Байдена предстоящие в ноябре выборы в Соединенных Штатах гораздо важнее, чем относительно безнадежный мирный саммит в горах Швейцарии, – и эксперты Востока и Запада сходятся в этом мнении», – пишет Berliner Zeitung. Эта отмена дает понять, что все внимание Байдена сейчас сосредоточено на внутренней политике и политических дебатах с Дональдом Трампом.
Вторая крупная и важная для решения украинского вопроса страна – Китай – также не будет присутствовать. «Пекин отправит в Швейцарию лишь небольшую делегацию – если вообще отправит», – отмечает издание. Вместо этого, согласно заявлению министерства иностранных дел Китая, Пекин «поддержит проведение международной мирной конференции в подходящее время, которая будет признана как Россией, так и Украиной и в которой все стороны примут равное участие».
Berliner Zeitung подчеркивает, что хотя отмена визита Байдена стала неожиданностью для политических представителей в Брюсселе, Берлине и Киеве, отсутствие Си Цзиньпина особенно фатально для Украины в геостратегическом плане из-за его тесных связей с Россией.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
24 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии из-за мероприятия по сбору средств в ходе своей избирательной кампании. В мероприятии поучаствуют актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс, телеведущий Джимми Киммел и экс-президент США Барак Обама. В тот же день Politico сообщило, что главы МИД КНР Ван И также не будет на конференции.
Кремль считает конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии, бесперспективной: обсуждать данный вопрос без России абсурдно.