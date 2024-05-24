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Байден может пропустить саммит по Украине из-за мероприятия по сбору средств

Ведомости

Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит конференцию по Украине в Швейцарии из-за мероприятия в ходе своей избирательной кампании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Байден 15 июня вылетит со встречи G7 в Италии в Лос-Анджелес для участия в сборе средств в рамках предвыборной кампании. В мероприятии поучаствуют актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс, телеведущий Джимми Киммел и экс-президент США Барак Обама.

Собеседники агентства уточнили, что некоторые лидеры стран G7 планируют присутствовать на конференции в Швейцарии после встречи в Италии, однако Байден и вице-президент США Камала Харрис, вероятно, не приедут.

«Это решение подчеркивает, что Байден все больше переходит в режим предвыборной кампании, пытаясь преодолеть преимущество бывшего президента Дональда Трампа в ключевых штатах перед ноябрьскими выборами», – отмечает агентство.

21 мая из отчетов, опубликованных на сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC) США, стало известно, что Трамп впервые за время избирательной кампании обогнал действующего главу государства по количеству собранных за месяц средств.

По данным избирательных штабов кандидатов, кампания Трампа в апреле собрала $76,2 млн, а Байдена – $51 млн. При этом окончательно цифры подтвердятся в июле после публикации отчетов совместных комитетов, созданных для объединения усилий по сбору средств в пользу одного и другого кандидата.

15-16 июня в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине. Участники планируют обсудить «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, а также другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».

На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. В их числе – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия на конференцию не приглашена. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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