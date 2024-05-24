Politico: глава МИД КНР не будет присутствовать на конференции в Швейцарии

В то же время Ван И примет участие во встрече глав МИД БРИКС в России. Если данная информация официально подтвердится, это будет означать, что представитель МИД не приедет в Швейцарию. Кроме того, издание напомнило, что китайские власти не намерены направлять представителей высокого ранга в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, если Россию не пригласят на нее.