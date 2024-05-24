Politico: глава МИД КНР не будет присутствовать на конференции в Швейцарии
Глава МИД КНР Ван И не будет присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных дипломатов Евросоюза.
В то же время Ван И примет участие во встрече глав МИД БРИКС в России. Если данная информация официально подтвердится, это будет означать, что представитель МИД не приедет в Швейцарию. Кроме того, издание напомнило, что китайские власти не намерены направлять представителей высокого ранга в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, если Россию не пригласят на нее.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие Китая на переговорах в Швейцарии «очень важно». Он добавил, что после саммита станет ясно, кто хочет закончить конфликт, а кто «хочет остаться в крепких отношениях» с Россией. Глава Украины считает, что за столом переговоров должно собраться как можно больше стран. По его словам, тогда России «придется отвечать перед большинством стран мира, а не перед Украиной».
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, во время которого его участники обсудят «формулу мира» Зеленского и другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств были приглашены на саммит, среди них – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия при этом на конференцию не приглашена.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не отказывалась от переговоров. Страны Запада несправедливо обвиняют Россию в неготовности к диалогу, а на Украине действует закон, который запрещает проведение переговоров с Москвой, пока пост президента занимает Путин.