Зеленский назвал важным участие Китая в переговорах по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности участия Китая в переговорах в Швейцарии. Об этом он заявил агентству Reuters.
«Очень важно, чтобы они [Китай] были там», – подчеркнул Зеленский, добавив, что после саммита станет ясно, кто хочет закончить конфликт, а кто «хочет остаться в крепких отношениях» с Россией.
Зеленский считает, что крайне важно собрать за столом переговоров как можно больше стран, тогда, по его словам, России якобы «придется отвечать перед большинством стран мира, а не перед Украиной».
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине. Участники планируют обсудить «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, а также другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. В их числе – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия на конференцию не приглашена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва бы и не приняла участия в саммите даже в случае получения приглашения. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не отказывалась от переговоров, при этом страны Запада несправедливо обвиняют Москву в неготовности к диалогу. На Украине же действует закон, который запрещает проведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.
Отношения Пекина и Киева испытывали трудности, в частности из-за включения Украиной некоторых китайских компаний в список «международных спонсоров войны». МИД КНР выступил с протестом в декабре 2023 г. и попросил Украину «немедленно исправить свои ошибки». А в январе 2024 г. премьер Госсовета Китая Ли Цян не стал проводить переговоры с президентом Украины Зеленским в Швейцарии в рамках ВЭФа в Давосе якобы по просьбе России. Это, как писало издание Politico, «стало ударом» для Киева.