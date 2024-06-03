Зеленский обвинил Китай в попытке сорвать «мирный саммит» в Швейцарии

Зеленский обвинил Китай в попытке сорвать «мирный саммит» в ШвейцарииПекин может формировать свою коалицию по украинскому вопросу
Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня выступил на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, где раскритиковал позицию Китая относительно мирной конференции в Швейцарии 15–16 июня. Если США, по его словам, подтвердили свое участие в ней и даже есть шанс, что они могут быть представлены там на уровне президента Джо Байдена, то КНР отказалась от участия и даже якобы может оказывать давление на третьи страны.
«К сожалению, такая большая независимая страна, такая мощная, как Китай, является инструментом в руках [президента России Владимира] Путина <...> И потому я так сказал про Россию и представителей еще некоторых стран, что они работают над срывом саммита мира», – отметил Зеленский, передает «Интерфакс-Украина». Россия, уверен он, использует «китайское влияние на регион и китайских дипломатов», чтобы сорвать саммит в городе Бюргенштоке в Швейцарии 15–16 июня.
31 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что условия саммита в Швейцарии значительно отличаются от требований Китая и «общих ожиданий мирового сообщества», что затрудняет участие в нем Пекина. «О соображениях и беспокойствах Китая были уведомлены соответствующие стороны», – сказала она. КНР считает необходимым для проведения подобного мероприятия соблюдение трех факторов: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов.
Чуть ранее в тот же день о том, что Китай не будет участвовать в конференции в Швейцарии, сообщало агентство Reuters. 14 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва ценит «мудрую, взвешенную позицию» не участвовать в конференции, которая будет посвящена реализации «формулы мира» Зеленского. Путин во время своего визита в Китай заявил, что «мы никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся», и призвал отталкиваться от стамбульских договоренностей.
Всего же, как сказал Зеленский, «более 100 стран и международных организаций» подтвердили свое участие в грядущем саммите. Но помимо Китая туда не поедут другие лидеры стран БРИКС: президенты Бразилии и ЮАР, а также, по данным агентства DPA, представители Саудовской Аравии. При этом Зеленский добавил, что, по его мнению, только его страна имеет право созывать мирные конференции по данному конфликту. Ранее агентство Bloomberg писало о том, что осенью 2024 г. в Саудовской Аравии якобы может пройти еще одна встреча по Украине, в которой примут участие представители России и Евросоюза.
На полях проходящего с 31 мая по 2 июня форума «Диалог Шангри-Ла» ранее состоялась первая за два года встреча министров обороны США Ллойда Остина и КНР Дун Цзюня, которые обсудили как вопросы двусторонних отношений, так и украинский кризис. Зеленский на полях форума тоже встретился с Остином, а еще с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто и премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом.
В реальности Китай, скорее всего, не столько давит на другие страны относительно их участия или неучастия в саммите в Швейцарии, сколько формирует собственную коалицию в поддержку своей позиции по Украине, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Известно, что Пекин ведет подобную работу не только с Россией, но и, например, с рядом африканских стран, добавляет эксперт. Китай хочет добиться проведения равноправного мирного форума, который признавали бы и Россия, и Украина.
Потенциально у Китая есть рычаги давления на страны, которые сильно вовлечены в торгово-экономические связи с Пекином, в первую очередь на развивающиеся страны, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Делает ли это Пекин в реальности, вопрос открытый, но очень важным сигналом является сам по себе отказ КНР участвовать в мероприятии в Швейцарии, добавляет она.