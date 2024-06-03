Зеленский обвинил Китай в попытке сорвать «мирный саммит» в Швейцарии

Всего же, как сказал Зеленский, «более 100 стран и международных организаций» подтвердили свое участие в грядущем саммите. Но помимо Китая туда не поедут другие лидеры стран БРИКС: президенты Бразилии и ЮАР, а также, по данным агентства DPA, представители Саудовской Аравии. При этом Зеленский добавил, что, по его мнению, только его страна имеет право созывать мирные конференции по данному конфликту. Ранее агентство Bloomberg писало о том, что осенью 2024 г. в Саудовской Аравии якобы может пройти еще одна встреча по Украине, в которой примут участие представители России и Евросоюза.