МИД КНР: участие в конференции в Швейцарии не означает стремления к миру
Участие стран в конференции в Швейцарии не означает, что они поддерживают мир. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин во время брифинга, ее слова передает издание Global Times.
«Вопрос о том, поддерживать мир или нет, не должен решаться отдельными странами или конкретными конференциями. Китай искренне надеется, что мирная конференция не станет платформой для создания конфронтации между лагерями. Неучастие в конференции не означает, что страна не поддерживает мир», – сказала она.
Мао добавила, что, несмотря на участие отдельных стран в конференции, не все государства хотят прекращения огня. По ее словам, необходимо следить за реальными действиями стран.
31 мая Мао заявила, что условия саммита в Швейцарии значительно отличаются от трех требований Китая: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Поэтому КНР сложно принять участие в конференции, но, несмотря на это, государство поддерживает тесные контакты со Швейцарией и другими сторонами с начала этого года.
2 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в попытке сорвать саммит в Швейцарии. По его словам, КНР может оказывать давление на третьи страны.