МИД КНР: участие в конференции в Швейцарии не означает стремления к миру

31 мая Мао заявила, что условия саммита в Швейцарии значительно отличаются от трех требований Китая: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Поэтому КНР сложно принять участие в конференции, но, несмотря на это, государство поддерживает тесные контакты со Швейцарией и другими сторонами с начала этого года.