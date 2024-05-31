МИД КНР: Китаю трудно принять участие в конференции в Швейцарии
Условия саммита в Швейцарии по-прежнему значительно отличаются от требований Китая и общих ожиданий мирового сообщества, что затрудняет участие Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводит издание The Paper.
«Между повесткой встречи, требованиями Китая и общими ожиданиями мирового сообщества все еще существует явный разрыв. Китаю трудно участвовать в этой встрече. О соображениях и беспокойствах Китая были уведомлены соответствующие стороны», – сказала она.
Мао Нин отметила, что мирная конференция по Украине должна проводиться с учетом следующих трех факторов: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Она подчеркнула, что в рамках конференции в Швейцарии трудно выполнить эти три пункта, а требования КНР не направлены против сторон конфликта.
Несмотря на то что условия Китая для участия в конференции по Украине не соблюдены, КНР поддерживает тесные контакты со Швейцарией и другими сторонами с начала этого года. Мао Нин добавила, что МИД придает большое значение саммиту.
31 мая Reuters писали, что Китай не будет участвовать в конференции в Швейцарии. По данным источников агентства, Пекин отказался от участия из-за невыполнения трех важных условий, которые впоследствии озвучила Мао Нин.