МИД КНР: Китаю трудно принять участие в конференции в Швейцарии

Мао Нин отметила, что мирная конференция по Украине должна проводиться с учетом следующих трех факторов: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Она подчеркнула, что в рамках конференции в Швейцарии трудно выполнить эти три пункта, а требования КНР не направлены против сторон конфликта.