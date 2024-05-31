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МИД КНР: Китаю трудно принять участие в конференции в Швейцарии

Ведомости

Условия саммита в Швейцарии по-прежнему значительно отличаются от требований Китая и общих ожиданий мирового сообщества, что затрудняет участие Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводит издание The Paper.

«Между повесткой встречи, требованиями Китая и общими ожиданиями мирового сообщества все еще существует явный разрыв. Китаю трудно участвовать в этой встрече. О соображениях и беспокойствах Китая были уведомлены соответствующие стороны», – сказала она.

Мао Нин отметила, что мирная конференция по Украине должна проводиться с учетом следующих трех факторов: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Она подчеркнула, что в рамках конференции в Швейцарии трудно выполнить эти три пункта, а требования КНР не направлены против сторон конфликта.

Несмотря на то что условия Китая для участия в конференции по Украине не соблюдены, КНР поддерживает тесные контакты со Швейцарией и другими сторонами с начала этого года. Мао Нин добавила, что МИД придает большое значение саммиту.

31 мая Reuters писали, что Китай не будет участвовать в конференции в Швейцарии. По данным источников агентства, Пекин отказался от участия из-за невыполнения трех важных условий, которые впоследствии озвучила Мао Нин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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