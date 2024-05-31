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Reuters: Китай не примет участия в саммите по Украине в Швейцарии

Ведомости

Китай не присоединится к конференции по Украине в Швейцарии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным трех собеседников, Пекин отказался от участия, поскольку не были выполнены условия для этого, включая присутствие на саммите как России, так и Украины. Еще один источник сообщил, что Китай на этой неделе проинформировал дипломатов о невыполнении условий, среди которых признание конференции как Москвой, так и Киевом, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех инициатив.

27 мая в МИД КНР заявили, что Пекин выступает за мирную конференцию, которая будет признана как в России, так и на Украине. Bloomberg при этом допускал, что от Китая на саммите в Швейцарии может присутствовать только один высокопоставленный представитель.

30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что идея о конференции по ситуации на Украине с участием Москвы и Киева расценивается Москвой как продолжение усилий Пекина по созданию условий для урегулирования конфликта.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, среди них – страны G7, G20, БРИКС, государства – члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россию на конференцию не позвали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает конференцию по Украине бесперспективной. По его словам, обсуждать конфликт без России абсурдно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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