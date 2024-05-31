Reuters: Китай не примет участия в саммите по Украине в Швейцарии

По данным трех собеседников, Пекин отказался от участия, поскольку не были выполнены условия для этого, включая присутствие на саммите как России, так и Украины. Еще один источник сообщил, что Китай на этой неделе проинформировал дипломатов о невыполнении условий, среди которых признание конференции как Москвой, так и Киевом, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех инициатив.