Reuters: Китай не примет участия в саммите по Украине в Швейцарии
Китай не присоединится к конференции по Украине в Швейцарии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
По данным трех собеседников, Пекин отказался от участия, поскольку не были выполнены условия для этого, включая присутствие на саммите как России, так и Украины. Еще один источник сообщил, что Китай на этой неделе проинформировал дипломатов о невыполнении условий, среди которых признание конференции как Москвой, так и Киевом, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех инициатив.
30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что идея о конференции по ситуации на Украине с участием Москвы и Киева расценивается Москвой как продолжение усилий Пекина по созданию условий для урегулирования конфликта.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, среди них – страны G7, G20, БРИКС, государства – члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россию на конференцию не позвали.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает конференцию по Украине бесперспективной. По его словам, обсуждать конфликт без России абсурдно.