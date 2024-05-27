Bloomberg: ЕС хочет провести встречу по Украине с участием России осенью

Bloomberg: ЕС хочет провести встречу по Украине с участием России осеньюВласти решают вопрос, как перейти от июньской конференции к возможному саммиту в Саудовской Аравии
Евросоюз рассчитывает на проведение осенью 2024 г. встречи по Украине в Саудовской Аравии с участием России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные официальные лица.
По словам собеседников, для властей ЕС является важным вопрос, как перейти от июньской конференции к возможному саммиту в Саудовской Аравии.
Агентство отмечает, что Индия и Бразилия планируют отправить на встречу в Швейцарию чиновников низкого ранга, а от Китая может присутствовать только один высокопоставленный представитель. Президент США Джо Байден пропустит саммит из-за предстоящих президентских выборов.
В то же время Китай и Бразилия предлагают провести альтернативную саммиту в Швейцарии инициативу. 24 мая страны опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что поддерживают конференцию, которая была бы признана как Россией, так и Украиной и на которой были бы рассмотрены все мирные планы.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, во время которого его участники обсудят «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств были приглашены на саммит, среди них – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россию при этом на конференцию не позвали.
24 мая газета Politico писала, что глава МИД КНР Ван И не будет присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии. До этого Зеленский утверждал, что присутствие Китая на переговорах в Швейцарии «очень важно». 27 мая в китайском МИДе, комментируя приглашение украинского лидера, подчеркнули, что Пекин выступает за мирную конференцию, которая будет признаваться как в России, так и на Украине.