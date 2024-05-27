МИД КНР выступил за мирную конференцию, признаваемую Россией и Украиной

21 мая Зеленский заявил о важности участия Китая в переговорах в Швейцарии. Он обратил внимание, что после саммита станет ясно, кто хочет закончить конфликт, а кто «хочет остаться в крепких отношениях» с Россией. Зеленский считает, что крайне важно собрать за столом переговоров как можно больше стран. Тогда, по его словам, России якобы «придется отвечать перед большинством стран мира, а не перед Украиной».