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МИД КНР выступил за мирную конференцию, признаваемую Россией и Украиной

Ведомости

Китай выступает за мирную конференцию, которая будет признаваться как в России, так и на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время ежедневного брифинга.

«Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив», – сказала она, отвечая на вопрос о приглашении президента Украины Владимира Зеленского принять участие в конференции в Швейцарии.

Мао Нин добавила, что Китай готов поддерживать связь с международным сообществом по урегулированию украинского кризиса. Она также призвала задуматься и правильно оценить ответственность за возникновение и эскалацию конфликта, воздержаться от давления, клеветы и незаконных односторонних санкций.

21 мая Зеленский заявил о важности участия Китая в переговорах в Швейцарии. Он обратил внимание, что после саммита станет ясно, кто хочет закончить конфликт, а кто «хочет остаться в крепких отношениях» с Россией. Зеленский считает, что крайне важно собрать за столом переговоров как можно больше стран. Тогда, по его словам, России якобы «придется отвечать перед большинством стран мира, а не перед Украиной».

26 мая Зеленский пригласил президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на мирную конференцию в Швейцарии. По его словам, участие в конференции в Швейцарии по Украине подтвердили более 80 государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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