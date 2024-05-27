МИД КНР выступил за мирную конференцию, признаваемую Россией и Украиной
Китай выступает за мирную конференцию, которая будет признаваться как в России, так и на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время ежедневного брифинга.
«Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив», – сказала она, отвечая на вопрос о приглашении президента Украины Владимира Зеленского принять участие в конференции в Швейцарии.
Мао Нин добавила, что Китай готов поддерживать связь с международным сообществом по урегулированию украинского кризиса. Она также призвала задуматься и правильно оценить ответственность за возникновение и эскалацию конфликта, воздержаться от давления, клеветы и незаконных односторонних санкций.
21 мая Зеленский заявил о важности участия Китая в переговорах в Швейцарии. Он обратил внимание, что после саммита станет ясно, кто хочет закончить конфликт, а кто «хочет остаться в крепких отношениях» с Россией. Зеленский считает, что крайне важно собрать за столом переговоров как можно больше стран. Тогда, по его словам, России якобы «придется отвечать перед большинством стран мира, а не перед Украиной».
26 мая Зеленский пригласил президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на мирную конференцию в Швейцарии. По его словам, участие в конференции в Швейцарии по Украине подтвердили более 80 государств.