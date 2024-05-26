Зеленский пригласил Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина посетить мирную конференцию в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине. Видеообращение Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.
«Усилия мирового большинства – это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», – подчеркнул президент Украины.
По его словам, участие в конференции в Швейцарии по Украине подтвердили более 80 государств.
24 мая газета Politico писала, что глава МИД КНР Ван И не будет присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии. До этого Зеленский утверждал, что присутствие Китая на переговорах «очень важно». По его мнению, после саммита станет ясно, кто хочет закончить конфликт, а кто «хочет остаться в крепких отношениях» с Россией.
В этот же день Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Байден, скорее всего, пропустит конференцию из-за мероприятия по сбору средств в ходе своей избирательной кампании.
22 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер в телефонном разговоре с Зеленским подтвердил свое участие. 20 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил агентству PTI об участии страны в конференции.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, во время которого его участники обсудят «формулу мира» Зеленского и другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств были приглашены на саммит, среди них – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия при этом на конференцию не приглашена. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.