Австрия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Канцлер Австрии Карл Нехаммер в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил свое участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом Нехаммер сообщил в соцсети X.
«Эта конференция важна для подготовки почвы для того, чтобы мир снова стал возможен. Для этого необходим широкий альянс союзников со всего мира», – подчеркнул канцлер Австрии.
20 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил агентству PTI об участии страны в в конференции по Украине в Швейцарии. Он уточнил, что Индия будет участвовать во всех саммитах, которые продвигают повестку глобального мира, безопасности и развития.
17 мая ТАСС со ссылкой на официального представителя президента ЮАР Винсента Магвенью сообщило, что президент ЮАР Сирил Рамафоса не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии из-за конституционных процессов, которые будут проходить в ЮАР после президентских выборов.
15-16 июня в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине. Участники планируют обсудить «формулу мира», которую предложил президент Украины, а также другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. В их числе – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия на конференцию не приглашена. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не отказывалась от переговоров, при этом страны Запада несправедливо обвиняют Москву в неготовности к диалогу. На Украине же действует закон, который запрещает проведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.