Медведев: Россия будет помнить об участии нейтральных стран в саммите по Украине
Нейтральные страны, которые будут участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, должны понимать, что это повлияет на их дальнейшие отношения с Россией. Такое заявление в своем аккаунте в соцсети X на английском языке опубликовал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Нейтральные страны, соблазненные обещаниями некоторых западных государств принять участие в “мирной конференции”, должны понимать, что такие действия будут должным образом оценены Россией и, безусловно, повлияют на наши отношения в будущем. Мы будем помнить об этом», – написал Медведев.
По мнению зампредседателя Совбеза, участие в мероприятии будет означать отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону политического режима Украины.
Саммит по вопросу установления мира на Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, в том числе представители G7, G20, БРИКС, члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан.
Как сообщается на сайте МИДа Швейцарии, Россия на данном этапе не приглашена, поскольку ее представители неоднократно заявляли, что не заинтересованы в этом. В мае представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва бы и не приняла в участие в мероприятие даже в случае получения приглашения. По ее словам, Швейцария не может быть площадкой для переговоров, поскольку «утратила нейтральный статус и встала на сторону киевского режима».
При этом на сайте министерства иностранных дел Швейцарии сказано, что мирный процесс без России немыслим и она должна быть включена в него.