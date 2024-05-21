Медведев: Россия будет помнить об участии нейтральных стран в саммите по Украине

Как сообщается на сайте МИДа Швейцарии, Россия на данном этапе не приглашена, поскольку ее представители неоднократно заявляли, что не заинтересованы в этом. В мае представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва бы и не приняла в участие в мероприятие даже в случае получения приглашения. По ее словам, Швейцария не может быть площадкой для переговоров, поскольку «утратила нейтральный статус и встала на сторону киевского режима».