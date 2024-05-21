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Медведев: Россия будет помнить об участии нейтральных стран в саммите по Украине

Ведомости

Нейтральные страны, которые будут участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, должны понимать, что это повлияет на их дальнейшие отношения с Россией. Такое заявление в своем аккаунте в соцсети X на английском языке опубликовал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

«Нейтральные страны, соблазненные обещаниями некоторых западных государств принять участие в “мирной конференции”, должны понимать, что такие действия будут должным образом оценены Россией и, безусловно, повлияют на наши отношения в будущем. Мы будем помнить об этом», – написал Медведев.

По мнению зампредседателя Совбеза, участие в мероприятии будет означать отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону политического режима Украины.

Саммит по вопросу установления мира на Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, в том числе представители G7, G20, БРИКС, члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан.

Как сообщается на сайте МИДа Швейцарии, Россия на данном этапе не приглашена, поскольку ее представители неоднократно заявляли, что не заинтересованы в этом. В мае представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва бы и не приняла в участие в мероприятие даже в случае получения приглашения. По ее словам, Швейцария не может быть площадкой для переговоров, поскольку «утратила нейтральный статус и встала на сторону киевского режима».

При этом на сайте министерства иностранных дел Швейцарии сказано, что мирный процесс без России немыслим и она должна быть включена в него.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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