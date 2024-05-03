Медведев считает, что конференция в Швейцарии принесет России «тройную пользу»

Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Швейцарии, целью этой встречи глав государств и правительств является выработка «общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине». Ведомство уточняет также, что Россия на данном этапе не приглашена, поскольку «неоднократно и в том числе публично заявляла, что не заинтересована в участии в этом первом саммите». Так, ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва бы и не приняла в нем участие даже в случае получения приглашения. При этом на сайте министерства иностранных дел Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим», и она должна быть включена в него.