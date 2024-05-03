Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Медведев считает, что конференция в Швейцарии принесет России «тройную пользу»

Саммит покажет неспособность уладить конфликт без РФ
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости

Проведение конференции в Швейцарии по урегулированию российско-украинского конфликта будет выгодно РФ, поскольку из-за нее Киев и его западные партнеры понесут репутационные потери, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«В чем для России польза от швейцарской «мирной конференции»? Польза тройная. Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана <…> [президента Украины Владимира] Зеленского», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Вторая «польза» заключается в том, что конференция станет зримым доказательством неспособности западных элит к прекращению конфликта, считает зампред Совета безопасности России.

«В-третьих, она позволит нашим Вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то <…> «мирные инициативы» продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов, а всем нам вести скрупулезную работу по окончательному развалу политического режима <…> Украины и скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав Российской Федерации», – полагает Медведев.

Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня. По просьбе Украины на него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан.

Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Швейцарии, целью этой встречи глав государств и правительств является выработка «общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине». Ведомство уточняет также, что Россия на данном этапе не приглашена, поскольку «неоднократно и в том числе публично заявляла, что не заинтересована в участии в этом первом саммите». Так, ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва бы и не приняла в нем участие даже в случае получения приглашения. При этом на сайте министерства иностранных дел Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим», и она должна быть включена в него.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных