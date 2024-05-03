Медведев считает, что конференция в Швейцарии принесет России «тройную пользу»Саммит покажет неспособность уладить конфликт без РФ
Проведение конференции в Швейцарии по урегулированию российско-украинского конфликта будет выгодно РФ, поскольку из-за нее Киев и его западные партнеры понесут репутационные потери, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«В чем для России польза от швейцарской «мирной конференции»? Польза тройная. Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана <…> [президента Украины Владимира] Зеленского», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Вторая «польза» заключается в том, что конференция станет зримым доказательством неспособности западных элит к прекращению конфликта, считает зампред Совета безопасности России.
«В-третьих, она позволит нашим Вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то <…> «мирные инициативы» продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов, а всем нам вести скрупулезную работу по окончательному развалу политического режима <…> Украины и скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав Российской Федерации», – полагает Медведев.
Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня. По просьбе Украины на него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан.
Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Швейцарии, целью этой встречи глав государств и правительств является выработка «общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине». Ведомство уточняет также, что Россия на данном этапе не приглашена, поскольку «неоднократно и в том числе публично заявляла, что не заинтересована в участии в этом первом саммите». Так, ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва бы и не приняла в нем участие даже в случае получения приглашения. При этом на сайте министерства иностранных дел Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим», и она должна быть включена в него.