Саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке пройдет 15 и 16 июня

Участие России в саммите не предусмотрено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России бессмыслен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если такое приглашение поступит. Отмечалось, что Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Владимира Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.