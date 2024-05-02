Саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке пройдет 15 и 16 июня
Саммит по урегулированию на Украине состоится в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Швейцарии.
Отмечается, что по просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан.
Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
«Целью этой встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине. Это должно стать основой для мирного процесса», – говорится в сообщении.
Участие России в саммите не предусмотрено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России бессмыслен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если такое приглашение поступит. Отмечалось, что Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Владимира Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.
29 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на согласие России на переговоры по урегулированию на Украине в соответствии с Уставом ООН.