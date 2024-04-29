Блинкен заявил о надежде на согласие России на переговоры по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что Россия даст согласие на переговоры по урегулированию на Украине в соответствии с Уставом ООН. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.
«Я надеюсь, что... [Россия] продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН. Суверенитет, территориальная целостность, независимость. И если они будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция», – сказал Блинкен (цитата по «РИА Новости»).
20–24 июня Швейцария проведет в Бюргенштоке конференцию по мирному урегулированию на Украине. Участие России в саммите не предусмотрено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России бессмыслен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если это приглашение поступит. Отмечалось, что Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Владимира Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.
11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью». Он назвал паноптикумом ситуацию вокруг конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию не позвали.
24 апреля Песков сообщил, что Путин констатировал факт готовности страны к мирному решению конфликта на Украине, но это не мирная инициатива. По его словам, Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой и никаких подвижек в этом плане нет.
Проведению переговоров препятствует указ украинского президента Владимира Зеленского от 4 октября 2022 г. Согласно ему, Киев не будет проводить переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Путин.
22 апреля Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу допустил возможность переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Президент Украины возлагает большие надежды на саммит по Украине в Швейцарии, в первую очередь – из-за его массовости.