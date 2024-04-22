Зеленский допустил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.
«Подготовится документ с решениями со всеми вопросам, со всем нашим видением, и найдется момент, как и кто будет это проговаривать», – заявил Зеленский, рассуждая о потенциальных последствиях саммита в Швейцарии.
Президент Украины возлагает большие надежды на саммит по Украине в Швейцарии, в первую очередь – из-за его массовости.
«Здесь, если у нас будет 100 стран мира, если мы будем видеть, что эти пункты, эти решения, они справедливы, я думаю, всем миром можно будет давить на Россию», – уверен Зеленский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в возможности переговоров между Киевом и Москвой нет. По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива.
«Киев де-юре отвергает возможность каких-либо переговоров с Москвой. В этом плане здесь нет никаких подвижек. Специальная военная операция продолжается», – сказал он в интервью «Первому каналу».