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Зеленский допустил возможность переговоров с Россией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.

«Подготовится документ с решениями со всеми вопросам, со всем нашим видением, и найдется момент, как и кто будет это проговаривать», – заявил Зеленский, рассуждая о потенциальных последствиях саммита в Швейцарии.

Президент Украины возлагает большие надежды на саммит по Украине в Швейцарии, в первую очередь – из-за его массовости.

«Здесь, если у нас будет 100 стран мира, если мы будем видеть, что эти пункты, эти решения, они справедливы, я думаю, всем миром можно будет давить на Россию», – уверен Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в возможности переговоров между Киевом и Москвой нет. По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива.

«Киев де-юре отвергает возможность каких-либо переговоров с Москвой. В этом плане здесь нет никаких подвижек. Специальная военная операция продолжается», – сказал он в интервью «Первому каналу».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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