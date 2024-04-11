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О чем заявил Путин на переговорах с Лукашенко

Лидеры двух стран обсудили предстоящую конференцию по украинскому урегулированию в Швейцарии и космос
Екатерина Щербинина
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал паноптикумом ситуацию вокруг конференции по Украине в Швейцарии, из-за которой Россию обвиняют в ее якобы неготовности к переговорам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. Поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то, говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали, а говорят, что мы отказываемся», – сказал Путин.

Он добавил, что выступает «за» переговоры, но только не в формате «навязывания каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».

Лукашенко в ответ Путину заявил, что без участия России не может быть никакого мирного процесса. При этом глава Белоруссии дал понять, что не считает запланированную конференцию шагом к перемирию.

«Они могут там договориться только о том, как усилить эскалацию этого конфликта. <…> Может, они и правы, что не приглашают нас туда, потому что о чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать 100 с лишним государств и что-то нам продиктовать или наклонить нас? Это же не предложение к мирным переговорам», – сказал Лукашенко.

Путин добавил, что Украина «загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя».

«Сейчас понимают, что это невозможно, а от переговоров отказались и теперь попали в достаточно сложное положение», – отметил президент РФ. При этом он подчеркнул, что Россия «готова конструктивно работать», но без навязывания какой бы то ни было позиции.

Конференция по мирному урегулированию на Украине в швейцарском Бюргенштоке пройдет в июне. По данным СМИ, в саммите примут участие от 80 до 100 стран. Россию еще не позвали на мероприятие, но представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва бы и не приняла в нем участие даже в случае получения приглашения.

Кроме того, Путин заявил, что Россия была вынуждена ответить на удары Украины по российским энергетическим объектам, хотя в зимний период Вооруженные силы РФ воздерживались от этого по гуманитарным соображениям.

В ходе встречи Лукашенко также поблагодарил Путина за возможность отправить на МКС белорусского космонавта.

«Спасибо вам за космос. Ясно, что если бы тогда не ваше решение, никакого полета бы не было. Но мы договорились, что должна полететь белорусская женщина», – сказал Лукашенко.

Он также сообщил о сотрудничестве с «Роскосмосом» и планах по развитию космической программы.

«Мы хотим в течение будущего и, может, через два года с россиянами забросить на орбиту новый спутник, с разрешающей возможностью 25 см. Это сильное слово будет. Мы работаем над ним. Уже нет сомнений, что мы это сделаем вместе с россиянами и забросим его. И будем в плане космонавтов работать вместе», – заявил глава Белоруссии.

Путин в ответ подтвердил готовность к совместной работе в этом направлении. Также глава российского государства назвал знаковым событием запуск ракеты-носителя «Ангара А-5», охарактеризовав его как важный этап развития российской космической отрасли.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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