О чем заявил Путин на переговорах с Лукашенко

«Они могут там договориться только о том, как усилить эскалацию этого конфликта. <…> Может, они и правы, что не приглашают нас туда, потому что о чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать 100 с лишним государств и что-то нам продиктовать или наклонить нас? Это же не предложение к мирным переговорам», – сказал Лукашенко.