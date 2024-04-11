Ракета-носитель «Ангара А5» впервые запущена с космодрома Восточный

Дублирующая площадка для запуска тяжелых ракет необходима России, а расположение Восточного позволяет запускать ракеты с большей полезной нагрузкой, говорит член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин. Стоимость стартового комплекса – одна из самых больших долей в общей стоимости космических запусков, продолжает он, поэтому его постройка – большое достижение. «Ангара» нужна для замены ракет-носителей «Протон», изживших себя из-за токсичности топлива, и очевидно, что нагрузки «Протона» перейдут на новую ракету, говорит эксперт. Речь идет как об аппаратах Минобороны, так и о коммерческих и научных космических аппаратах, а в перспективе – пилотируемых кораблях, полагает Ионин. Любая нагрузка проектируется под ракету и те же модули МКС проектировали под «Протон», напоминает он. Ведущееся в России проектирование других тяжелых ракет должно вестись исходя из перспектив освоения Луны совместно с Китаем и другими странами – у таких дорогостоящих работ должна быть ясная цель, подчеркивает Ионин.