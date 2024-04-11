Ракета-носитель «Ангара А5» впервые запущена с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Ангара А5» впервые запущена с космодрома ВосточныйВместе с макетом нагрузки запущен микроспутник стартапа космической рекламы
Первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области прошел успешно, сообщила пресс-служба «Роскомоса». Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. Пуск произошел в 12:00 по московскому времени, ступени ракеты отработали штатно.
До настоящего времени с космодрома Минобороны Плесецк в ходе летно-конструкторских испытаний было запущено три тяжелых ракеты «Ангара-А5» с макетами полезной нагрузки (в 2014, 2020 и 2021 гг.) и три легких ракеты «Ангара-1.2» (одна в 2014-м, и две – в 2022 г.), одна с макетом нагрузки и две с космическими аппаратами. Ракета «Ангара 1.2» использует в качестве первой ступени модуль УРМ, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5».
Дублирующая площадка для запуска тяжелых ракет необходима России, а расположение Восточного позволяет запускать ракеты с большей полезной нагрузкой, говорит член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин. Стоимость стартового комплекса – одна из самых больших долей в общей стоимости космических запусков, продолжает он, поэтому его постройка – большое достижение. «Ангара» нужна для замены ракет-носителей «Протон», изживших себя из-за токсичности топлива, и очевидно, что нагрузки «Протона» перейдут на новую ракету, говорит эксперт. Речь идет как об аппаратах Минобороны, так и о коммерческих и научных космических аппаратах, а в перспективе – пилотируемых кораблях, полагает Ионин. Любая нагрузка проектируется под ракету и те же модули МКС проектировали под «Протон», напоминает он. Ведущееся в России проектирование других тяжелых ракет должно вестись исходя из перспектив освоения Луны совместно с Китаем и другими странами – у таких дорогостоящих работ должна быть ясная цель, подчеркивает Ионин.
Разгонный блок «Орион» «Ангары» успешно доставил на орбиту малый спутник типа Cubsat 3U «Гагаринец» частной компании Avant Space, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» и подтвердили в соцсетях представители компании. В дальнейшем «Орион» должен вывести испытательную полезную нагрузку на заданную орбиту.
Стартап Avant Space в 2021 г. заявил о разработке спутниковой группировки для демонстрации рекламы на небе. Идея проекта в том, что 20–30 спутников весом 7,5 кг каждый, запускаемые в космос кластером и оснащенные массивами лазеров, смогут образовывать в сумеречном и ночном небе светящиеся логотипы заказчиков рекламы, объяснял «Ведомостям» в 2021 г. технический директор AS Александр Малинин: «Система будет включаться при прохождении спутников над крупными городами. Размер пятна покрытия будет примерно как три полные Луны, или 1,5 углового градуса».