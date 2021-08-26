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Российский стартап разместит рекламу в космосе

С Земли она будет размером с три Луны
Валерий Кодачигов Мария Истомина Алексей Никольский
Технология рекламы в космосе скорее будет «вишенкой на торте» в коммуникации глобальных клиентов, у которых есть интересы во всех странах мира /Марина Лысцева / ТАСС

Фонд содействия инновациям представил к финансированию российский стартап Avant Space (AS): он получит грант на 3 млн руб. на создание мобильного приложения для распознавания кодированных изображений из космоса, аналогичных QR-кодам. Это «Ведомостям» рассказали в пресс-службе «Национальной технологической инициативы» (НТИ, AS является участником ее рынка «Аэронет») и подтвердили в компании.

Идея проекта в том, что 20–30 спутников AS весом 7,5 кг каждый, запускаемые в космос кластером и оснащенные массивами лазеров, смогут образовывать в сумеречном и ночном небе светящиеся логотипы заказчиков рекламы, объяснил ведомостям технический директор AS Александр Малинин: «Система будет включаться при прохождении спутников над крупными городами. Размер пятна покрытия будет примерно как три полные Луны или 1,5 углового градуса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных