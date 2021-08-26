Российский стартап разместит рекламу в космосе

Российский стартап разместит рекламу в космосеС Земли она будет размером с три Луны
Фонд содействия инновациям представил к финансированию российский стартап Avant Space (AS): он получит грант на 3 млн руб. на создание мобильного приложения для распознавания кодированных изображений из космоса, аналогичных QR-кодам. Это «Ведомостям» рассказали в пресс-службе «Национальной технологической инициативы» (НТИ, AS является участником ее рынка «Аэронет») и подтвердили в компании.
Идея проекта в том, что 20–30 спутников AS весом 7,5 кг каждый, запускаемые в космос кластером и оснащенные массивами лазеров, смогут образовывать в сумеречном и ночном небе светящиеся логотипы заказчиков рекламы, объяснил ведомостям технический директор AS Александр Малинин: «Система будет включаться при прохождении спутников над крупными городами. Размер пятна покрытия будет примерно как три полные Луны или 1,5 углового градуса».