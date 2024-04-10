Конференция по Украине назначена в Швейцарии на 20 июня

Швейцария 20-24 июня проведет конференцию по мирному урегулированию на Украине в Бюргенштоке, сообщила 10 апреля президент страны Виола Амерд. Ранее 8 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что в саммите по Украине примут участие от 80 до 100 стран. Россия на саммит не приглашена, а представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва бы не приняла участия в конференции даже в случае получения приглашения. Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.