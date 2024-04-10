Конференция по Украине назначена в Швейцарии на 20 июня

Конференция по Украине назначена в Швейцарии на 20 июняРоссия к участию в мероприятии не приглашена и не собиралась принимать в нем участие
Швейцария 20-24 июня проведет конференцию по мирному урегулированию на Украине в Бюргенштоке, сообщила 10 апреля президент страны Виола Амерд. Ранее 8 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что в саммите по Украине примут участие от 80 до 100 стран. Россия на саммит не приглашена, а представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва бы не приняла участия в конференции даже в случае получения приглашения. Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.
Ключевым вопросом для этого саммита является присутствие Китая, которое необходимо для того, чтобы сделать эту конференцию заслуживающей доверия. Ранее посол КНР в Швейцарии Ван Шитин добавил, что Пекин не исключает своего участия в конференции, всегда был за переговоры и предложил свой мирный план и что «все стороны должны стремиться к тому, чтобы война закончилась».
Цель Запада на саммите в Швейцарии – втянуть как можно большее количество стран, особенно неприсоединившиеся государства глобального Юга, в антироссийскую повестку, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, это им нужно в том числе для того, чтобы сплотить ряды государств Европы. «Украина в данном случае выступает скорее в роли наконечника копья в геополитическом противостоянии Запада и России», – добавил эксперт.
На решение отправить делегацию из развивающихся стран в Швейцарию окажет присутствие на саммите представителей из Китая, считает Скориков: «Если китайские власти откажутся принять участие в саммите, то я не исключаю, что и другие страны проигнорируют эту конференцию. Возможно, Пекин направит туда в качестве наблюдателя делегата очень низкого статуса», – считает эксперт.
В свою очередь Владимир Зеленский преследует цель легитимировать свою власть после истечения срока президентства в середине мая в глазах международного сообщества, продолжает Скориков. «С его точки зрения, это мероприятие – подходящая площадка для этих целей. Правда, не исключаю, что вскоре Москва сама перестанет считать его легитимным главой государства и тогда российским властям не с кем будет потенциально вести переговоры», – объяснил эксперт.
По мнению Скорикова, на саммите, вероятно, будет предложена программа мирного урегулирования со стороны Запада, которая не будет иметь практического значения для Москвы: «Объективно рассматривать любые документы этой конференции как возможность для хотя бы прекращения боевых действий не стоит. Россию туда не звали, и она сама не собирается посещать это мероприятие».