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Швейцария не стала приглашать Россию на саммит по Украине

Ведомости

Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

Хохлов подчеркнул, что Москва в любом случае не намерена участвовать в швейцарском саммите.

«Швейцарская сторона не направляла России приглашения на конференцию. В то же время наша позиция хорошо известна. Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет», – цитирует агентство представителя российского посольства.

Он уточнил, что идея этой мирной конференции неприемлема для РФ, так как «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», где не учитываются интересы России.

8 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Швейцария намерена провести мирный саммит по Украине с 16 по 17 июня, в нем могут принять участие от 80 до 100 стран. Большую часть приглашенных стран могут составить государства глобального Юга. «Ключевой вопрос разногласий заключается в том, будет ли участвовать Китай, что будет иметь решающее значение для Швейцарии, чтобы сделать инициативу заслуживающей доверия», – говорится в материале.

В феврале швейцарский президент Виола Амхерд сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский попросил организовать мирную конференцию по Украине. Согласно заявлению главы офиса Зеленского Андрея Ермака, цель конференции – утверждение украинской «формулы мира». Позже глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис в эфире телеканала SRF рассказал, что мирная инициатива Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в привлечении России к переговорам.

13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что страна не примет участия в этой конференции, даже если поступит официальное приглашение.

Зеленский в ноябре 2022 г. представил на саммите G20 10 условий «формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 г., вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.

Москва ранее заявляла о готовности к переговорам с Киевом. 29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к диалогу, но не на основе «формулы мира» Зеленского. Он обратил внимание на одно из условий, согласно которому Украина должна вернуться к границам 1991 г., и предупредил о последствиях этого для жителей Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В этот же день Зеленский впервые допустил, что переговоры с Россией могут начаться до того, как Украина вернется на границы 1991 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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