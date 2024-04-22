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Песков: Путин констатировал факт готовности России к мирному решению конфликта

Ведомости

Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности страны к мирному решению конфликта на Украине, но это не мирная инициатива. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива», – сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой и никаких подвижек в этом плане нет.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией. Комментируя возможные итоги саммита по Украине в Швейцарии он заявил, что «мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его» России.

Российские власти уже заявляли о готовности к переговорам с Киевом. Этому процессу мешает указ Зеленского о невозможности переговоров, пока президентом России является Путин. 11 апреля Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко вновь заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».

С 20 по 24 июня в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине. Ранее посол Китая в Швейцарии Ван Шитин говорил, что страна рассматривает возможное участие в конференции. В то же время Politico писала, что Китай может бойкотировать подобные встречи без участия России. Россия пока не была приглашена на мирный саммит, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если это приглашение поступит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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