Президент Швейцарии направила письмо Путину с призывом к диалогу
Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину после его переизбрания, сообщает Blick со ссылкой на представителя министерства обороны республики Лоренца Фришкнехта.
По данным издания, Амхерд выразила Путину соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус сити холле» и посочувствовала пострадавшим от паводков в российских регионах. Письмо было направлено в качестве «призыва к диалогу в трудные времена».
«В нем президент Швейцарии разъясняет позицию республики, согласно которой уважение международного права и прав человека, а также универсальных принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно служить компасом для стремления к миру и процветанию», – говорится в сообщении.
Отмечается, что письмо не было поздравительным и не затрагивало тему переизбрания Путина на пост президента России.
Мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии с 20 по 24 июня. Россия на него не приглашена. Ранее посол Китая в Швейцарии Ван Шитин говорил, что страна рассматривает возможное участие в конференции. В то же время Politico писала, что Китай может бойкотировать подобные встречи без участия России.
В ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем 16 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает за проведение равноправной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине, которая будет признана как Москвой, так и Киевом.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что не отказывались от переговоров с Киевом. Этому процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с действующим руководством РФ. 11 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко вновь заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».