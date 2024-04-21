/ Политика

Президент Швейцарии направила письмо Путину с призывом к диалогу

Ведомости

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину после его переизбрания, сообщает Blick со ссылкой на представителя министерства обороны республики Лоренца Фришкнехта.

По данным издания, Амхерд выразила Путину соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус сити холле» и посочувствовала пострадавшим от паводков в российских регионах. Письмо было направлено в качестве «призыва к диалогу в трудные времена».

«В нем президент Швейцарии разъясняет позицию республики, согласно которой уважение международного права и прав человека, а также универсальных принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно служить компасом для стремления к миру и процветанию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что письмо не было поздравительным и не затрагивало тему переизбрания Путина на пост президента России.

Мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии с 20 по 24 июня. Россия на него не приглашена. Ранее посол Китая в Швейцарии Ван Шитин говорил, что страна рассматривает возможное участие в конференции. В то же время Politico писала, что Китай может бойкотировать подобные встречи без участия России.

В ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем 16 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает за проведение равноправной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине, которая будет признана как Москвой, так и Киевом.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что не отказывались от переговоров с Киевом. Этому процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с действующим руководством РФ. 11 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко вновь заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных