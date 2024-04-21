Президент Швейцарии направила письмо Путину с призывом к диалогу

Российские власти неоднократно подчеркивали, что не отказывались от переговоров с Киевом. Этому процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с действующим руководством РФ. 11 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко вновь заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».