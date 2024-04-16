Си Цзиньпин поддержал проведение равноправного саммита для России и Украины

Власти Китая ранее неоднократно подчеркивали, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в этом плане есть «здравые вещи» и что документ учитывает необходимость устранить первопричины кризиса.