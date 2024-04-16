Си Цзиньпин поддержал проведение равноправного саммита для России и Украины
Китай выступает за проведение равноправной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине, которая будет признана как Москвой, так и Киевом. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Китай поощряет все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, и поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов», – приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
20-24 июня Швейцария проведет в Бюргенштоке конференцию по мирному урегулированию на Украине. Участие России в саммите не предусмотрено. В марте Politico писало, что Китай может бойкотировать подобные встречи, если на них не будет приглашена Россия. При этом посол Китая в Швейцарии Ван Шитин говорил, что страна рассматривает возможное участие в конференции.
Власти Китая ранее неоднократно подчеркивали, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в этом плане есть «здравые вещи» и что документ учитывает необходимость устранить первопричины кризиса.
Запад же поддерживает «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. В ней 10 условий, включая восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Лавров ранее называл «формулу мира» иллюзорной.
11 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью». Он назвал паноптикумом ситуацию вокруг конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию не позвали.