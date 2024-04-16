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Си Цзиньпин поддержал проведение равноправного саммита для России и Украины

Ведомости

Китай выступает за проведение равноправной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине, которая будет признана как Москвой, так и Киевом. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Китай поощряет все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, и поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов», – приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

20-24 июня Швейцария проведет в Бюргенштоке конференцию по мирному урегулированию на Украине. Участие России в саммите не предусмотрено. В марте Politico писало, что Китай может бойкотировать подобные встречи, если на них не будет приглашена Россия. При этом посол Китая в Швейцарии Ван Шитин говорил, что страна рассматривает возможное участие в конференции.

Власти Китая ранее неоднократно подчеркивали, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в этом плане есть «здравые вещи» и что документ учитывает необходимость устранить первопричины кризиса.

Запад же поддерживает «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. В ней 10 условий, включая восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Лавров ранее называл «формулу мира» иллюзорной.

11 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью». Он назвал паноптикумом ситуацию вокруг конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию не позвали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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