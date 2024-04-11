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Швейцарская партия заявила о поставках оружия участникам вооруженного конфликта

Ведомости

Швейцария в настоящее время осуществляет поставки вооружений одному из участников вооруженного конфликта, хоть и косвенно, что является прямым нарушение положения о нейтралитете. Об этом говорится в заявлении крупнейшей политической партии страны «Демократический союз центра» (UDC).

В заявлении не указано, о каких именно поставках идет речь, однако оно сделано в контексте постепенного отказа Швейцарии от нейтралитета, который оберегал ее от участия в вооруженных конфликтах. В связи с этим партия призвала исполнительную власть вернуться к соблюдению строго нейтралитета, собрав более 130 000 подписей в пользу данной инициативы.

Среди других признаков нарушений нейтралитета в партии указали на сближение с НАТО, а также введение односторонних санкций в обход Совета Безопасности ООН.

«Данная внешнеполитическая линия приведет к тому, что Швейцария более не будет восприниматься в качестве нейтральной страны, из-за чего она не сможет рассчитывать на доверие участников конфликта», – говорится в заявлении.

Швейцария в настоящее время поддерживает экономические санкции Европейского союза против России. 1 марта федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER) Швейцарии принял решение присоединиться к 13-му пакету санкций ЕС в отношении России. Тогда власти Швейцарии ввели санкции в отношении 106 физических и 88 юридических лиц и организаций, имеющих отношение к России. Страна присоединилась и ко всем другим пакетам антироссийских санкций ЕС, которые были введены после начала спецоперации. Кроме того, Швейцария заморозила активы Центробанка России на несколько миллиардов долларов, а также счета российских юридических и физических лиц.

Ранее о том, что Швейцария утратила нейтралитет из-за антироссийской позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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