Швейцарская партия заявила о поставках оружия участникам вооруженного конфликта
Швейцария в настоящее время осуществляет поставки вооружений одному из участников вооруженного конфликта, хоть и косвенно, что является прямым нарушение положения о нейтралитете. Об этом говорится в заявлении крупнейшей политической партии страны «Демократический союз центра» (UDC).
В заявлении не указано, о каких именно поставках идет речь, однако оно сделано в контексте постепенного отказа Швейцарии от нейтралитета, который оберегал ее от участия в вооруженных конфликтах. В связи с этим партия призвала исполнительную власть вернуться к соблюдению строго нейтралитета, собрав более 130 000 подписей в пользу данной инициативы.
Среди других признаков нарушений нейтралитета в партии указали на сближение с НАТО, а также введение односторонних санкций в обход Совета Безопасности ООН.
«Данная внешнеполитическая линия приведет к тому, что Швейцария более не будет восприниматься в качестве нейтральной страны, из-за чего она не сможет рассчитывать на доверие участников конфликта», – говорится в заявлении.
Швейцария в настоящее время поддерживает экономические санкции Европейского союза против России. 1 марта федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER) Швейцарии принял решение присоединиться к 13-му пакету санкций ЕС в отношении России. Тогда власти Швейцарии ввели санкции в отношении 106 физических и 88 юридических лиц и организаций, имеющих отношение к России. Страна присоединилась и ко всем другим пакетам антироссийских санкций ЕС, которые были введены после начала спецоперации. Кроме того, Швейцария заморозила активы Центробанка России на несколько миллиардов долларов, а также счета российских юридических и физических лиц.
Ранее о том, что Швейцария утратила нейтралитет из-за антироссийской позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.