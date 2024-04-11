Швейцарская партия заявила о поставках оружия участникам вооруженного конфликта

Швейцария в настоящее время поддерживает экономические санкции Европейского союза против России. 1 марта федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER) Швейцарии принял решение присоединиться к 13-му пакету санкций ЕС в отношении России. Тогда власти Швейцарии ввели санкции в отношении 106 физических и 88 юридических лиц и организаций, имеющих отношение к России. Страна присоединилась и ко всем другим пакетам антироссийских санкций ЕС, которые были введены после начала спецоперации. Кроме того, Швейцария заморозила активы Центробанка России на несколько миллиардов долларов, а также счета российских юридических и физических лиц.