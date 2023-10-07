МИД назвал антироссийским проект стратегии внешней политики Швейцарии
Проект стратегии внешней политики Швейцарии на предстоящие несколько лет получился откровенно антироссийским, Москва сделает выводы в проекции соответствия Женевы критериям нейтральной международной дипломатической площадки, сообщает пресс-служба МИДа России.
Правительство Швейцарии 29 сентября одобрило проект стратегии внешней политики страны на период 2024-2027 гг. Официального представителя МИД РФ Марию Захарову российские СМИ попросили прокомментировать, как внешнеполитическое ведомство оценивает наполнение этого документа, пронизанного «антироссийской риторикой».
«Действительно, документ получился откровенно антироссийским. Швейцарские власти выступают за обеспечение безопасности на европейском континенте «не вместе с Россией, а от нее». В документе признается, что Берн осознанно свел политдиалог с Москвой к минимуму. Что ж, это не наш выбор», – говорится в ответе Захаровой.
Она назвала показательным то, как подается в стратегии «так называемый швейцарский нейтралитет». В документе, по словам Захаровой, с ходу оговаривается, что «его практическое наполнение никак не прописано в конституции страны и поэтому, как выясняется, может трактоваться в зависимости от обстоятельств». Российская сторона полагает, что представленная стратегия говорит о «движении Берна в фарватере недальновидной политики коллективного Запада», а швейцарские власти, как отмечается, признали и зафиксировали демонтаж принципов «вечного нейтралитета».
«Безусловно, все это в комплексе непременно будет учитываться российской стороной при дальнейшем выстраивании нашей линии по отношению к Швейцарии. Сделаем выводы и в проекции соответствия Женевы критериям действительно нейтральной международной дипломатической площадки», – заявили в МИДе.
О том, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в следующей внешнеполитической стратегии, стало известно из отчета МИДа страны о внешней политике за 2022 г. В ведомстве зимой пояснили, что «отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке». В МИДе также напомнили, что Швейцария присоединилась ко всем санкциям ЕС, которые были введены после начала российской спецоперации на Украине.