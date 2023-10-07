МИД назвал антироссийским проект стратегии внешней политики Швейцарии

О том, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в следующей внешнеполитической стратегии, стало известно из отчета МИДа страны о внешней политике за 2022 г. В ведомстве зимой пояснили, что «отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке». В МИДе также напомнили, что Швейцария присоединилась ко всем санкциям ЕС, которые были введены после начала российской спецоперации на Украине.