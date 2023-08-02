В Швейцарии запрет на сотрудничество с Россией распространили на экстрадицию

В Швейцарии запрет на сотрудничество с Россией распространили на экстрадициюВ Генпрокуратуре рассказали о политических отказах в выдаче по уголовным делам в 2023 году
Позиция Федерального ведомства юстиции Швейцарии о «наивысших сомнениях» по поводу соблюдения Россией международно-правовых обязательств теперь «трактуется расширительно и распространяется также на российские запросы об экстрадиции», заявили «Ведомостям» в пресс-службе Генпрокуратуры на запрос «Ведомостей» о результатах международного сотрудничества по уголовным делам в 2023 г. «Именно с такой формулировкой власти Швейцарии приняли решение об отказе в выдаче обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (его имя не разглашается. – «Ведомости»)», – говорится в ответе надзорного ведомства.
Как уточнили в Генпрокуратуре, не называя точную дату, ранее Федеральное ведомство юстиции Швейцарии официально проинформировало посольство России в Берне о приостановке оказания правовой помощи Российской Федерации. «Отказывая по политическим мотивам в исполнении российских запросов о правовой помощи, Федеральное ведомство юстиции Швейцарии уведомило российскую сторону о «наивысших сомнениях относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью», – сообщили в Генпрокуратуре. «Ведомости» направили запрос в МИД.
В швейцарском реестре судебных решений, который изучили «Ведомости», подобные формулировки сопровождаются обвинениями России в нарушении Устава ООН, а также обязательств по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 г. о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
К примеру, такая формула встречается в решении федерального суда Швейцарии от 30 января 2023 г. по вопросу о правовой помощи в деле братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвиняемых в хищении средств Промсвязьбанка. В этом же документе уточняется, что всего по российским запросам в стране заблокировано около 350 млн франков. Но назад владельцы их все равно не получат. Как разъяснил суд, несмотря на приостановку правового сотрудничества с Россией, ранее принятые решения об аресте таких активов следует оставить в силе. Они еще пригодятся, «если в будущем отношения с Российской Федерацией потребуется нормализовать». Кроме того, заморозка активов позволит Швейцарии в будущем инициировать собственную процедуру по их конфискации.
Всего с января по июль 2023 г. швейцарская сторона по политическим основаниям отказала России в 19 запросах о правовой помощи по уголовным делам, говорится в ответе Генпрокуратуры. «После начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от геноцида и иных преступлений украинского режима проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран в ряде случаев отказались от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности», – прокомментировали в Генпрокуратуре подобную позицию коллег.
В феврале 2023 г. посол России в Берне Сергей Гармонин заявил «РИА Новости», что Швейцария после 24 февраля 2022 г. проводит «сугубо проукраинскую линию». Власти страны переняли все пакеты антироссийских санкций Евросоюза, заморозили активы российских граждан на сумму 7,5 млрд швейцарских франков и обсуждают возможность их конфискации. Как рассказал дипломат, по инициативе Берна сведены к минимуму двусторонние контакты по всем направлениям – от политических до культурных. В парламенте страны постоянно обсуждаются разные варианты обхода запрета на реэкспорт оружия и боеприпасов швейцарского производства на Украину. Благодаря таким действиям Швейцарская Конфедерация окончательно утратила право называться нейтральной страной, резюмировал Гармонин. «Неудивительно, что Швейцария оказалась наравне с государствами – членами ЕС в российском перечне недружественных стран», – подчеркнул дипломат.
Помимо Швейцарии в запросах о правовой помощи российской стороне с января по июль 2023 г. отказали Латвия (4 случая), Лихтенштейн и США (по 1 случаю).
Минюст США объяснил отказ в исполнении запроса о правовой помощи по делу об организации незаконного вооруженного формирования и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возможным ущербом суверенитету страны. Подобную формулировку использовали и власти Латвии. В Лихтенштейне со ссылкой на политический мотив уголовного преследования отказали в помощи по делу о хищении имущества Пробизнесбанка.
В экстрадиции по политическим мотивам также отказывали в 2023 г. Чехия (5 случаев), Польша (4 случая), Австрия (3 случая), Германия (3 случая), Италия (3 случая), Болгария (1 случай), Кипр (1 случай), Румыния (1 случай) и Словения (1 случай), следует из данных Генпрокуратуры.
Чехия отказала в выдаче в Россию фигурантов уголовных дел по причине «несовместимости с обязательствами, возникающими из других международных договоров». На этом основании Прага отказала даже в экстрадиции осужденного в 2009 г. за избиение с причинением тяжкого вреда здоровью (переломы костей основания черепа) и обвиняемых в кражах из большегрузного автотранспорта. Отказы властей Польши и Австрии были обоснованы «возможным нарушением прав и свобод преследуемого лица в случае его выдачи правоохранительным органам Российской Федерации». С подобными формулировками Варшава отказала в выдаче обвиняемых в торговле наркотиками и уклонении от налогов.
Республика Кипр отказала в удовлетворении запроса о выдаче обвиняемого в незаконном получении кредита и преднамеренном банкротстве из-за «отсутствия уверенности в надежности ранее предоставленных гарантий соблюдения прав обвиняемого на справедливое судебное разбирательство». В Болгарии, Германии, Италии и Румынии объяснили позицию риском «подвергнуть выданное лицо бесчеловечному и унижающему достоинство обращению на территории РФ».
«Данные решения противоречат обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 г., – указали в Генпрокуратуре. – Таким образом, указанными странами продолжается практика неисполнения своих обязательств, прямо предусмотренных международными договорами, которая фактически позволяет преступникам избежать уголовной ответственности».
В случаях отказов в экстрадиции российская Генпрокуратура направляет в компетентные органы соответствующих стран «письма о несогласии с принятыми решениями и просьбой сообщить о готовности осуществить уголовное преследование обвиняемых, в том числе в целях соблюдения принципа неотвратимости наказания». Тогда международный розыск лиц, в выдаче которых отказано, продолжается на территории других государств – членов Интерпола.
С начала 2023 г. властями иностранных государств приняты решения о выдаче в Россию 80 лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Например, власти Египта удовлетворили запрос России о выдаче обвиняемого в передаче взятки сотрудникам погрануправления ФСБ России по Смоленской области за беспрепятственное перемещение грузов через границу с Белоруссией.
Завершились две экстрадиции из Парагвая: мужчины, обвиняемого в бандитизме в Петербурге конца 1990-х, а также волгоградца, которому инкриминируется хищение на сумму более 11 млн руб. Из Таиланда выдали обвиняемого в организации заказного убийства. При отсутствии прямых авиарейсов в Россию содействие в экстрадиции оказывают Турция и Бразилия, для чего в эти страны направляются отдельные запросы.