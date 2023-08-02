В Швейцарии запрет на сотрудничество с Россией распространили на экстрадицию

К примеру, такая формула встречается в решении федерального суда Швейцарии от 30 января 2023 г. по вопросу о правовой помощи в деле братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвиняемых в хищении средств Промсвязьбанка. В этом же документе уточняется, что всего по российским запросам в стране заблокировано около 350 млн франков. Но назад владельцы их все равно не получат. Как разъяснил суд, несмотря на приостановку правового сотрудничества с Россией, ранее принятые решения об аресте таких активов следует оставить в силе. Они еще пригодятся, «если в будущем отношения с Российской Федерацией потребуется нормализовать». Кроме того, заморозка активов позволит Швейцарии в будущем инициировать собственную процедуру по их конфискации.