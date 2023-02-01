Швейцария пересмотрит отношения с Россией

«Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии. Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке», – говорится в документе.