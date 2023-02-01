Швейцария пересмотрит отношения с Россией
Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в следующей внешнеполитической стратегии, следует из отчета МИДа страны о внешней политике за 2022 г.
«Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии. Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке», – говорится в документе.
В МИДе также напомнили, что Швейцария присоединилась ко всем санкциям ЕС, которые были введены после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении России. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др.
16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.