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Посол в Берне назвал предстоящий саммит по Украине шумной и пустой пиар-акцией

Ведомости

Посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявил, что без участия России мирная конференция по Украине в Швейцарии будет представлять из себя шумную, но пустую пиар-акцию. Его слова приводит «РИА Новости».

Гармонин подчеркнул, что без участия РФ любые разговоры об урегулировании на Украине «бессмысленны и лишены каких-либо перспектив». По его словам, Россия будет рассматривать «документы» и «декларации» по итогам мероприятий без ее участия «как ничтожные и не представляющие добавленной стоимости для начала настоящих мирных переговоров».

«Так что встреча на горе Бюргеншток обернется громкой, но пустой пиар-акцией, бессмысленной тратой денег швейцарских налогоплательщиков без реальных результатов для мирного урегулирования», – сказал посол.

20–24 июня Швейцария проведет в Бюргенштоке конференцию по мирному урегулированию на Украине. Участие России в саммите не предусмотрено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России бессмыслен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если это приглашение поступит. Отмечалось, что Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Владимира Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.

11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью». Он назвал паноптикумом ситуацию вокруг конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию не позвали.

24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин констатировал факт готовности страны к мирному решению конфликта на Украине, но это не мирная инициатива. По его словам, Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой и никаких подвижек в этом плане нет.

Проведению переговоров с нынешним руководством России препятствует указ украинского президента Владимира Зеленского от 4 октября 2022 г. Согласно ему, Киев не будет проводить переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Путин.

22 апреля Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу допустил возможность переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Президент Украины возлагает большие надежды на саммит по Украине в Швейцарии, в первую очередь – из-за его массовости.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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