Лукашенко назвал нереальной «формулу мира» Зеленского
Формула президента Украины Владимира Зеленского о мире – нереальная, Россия не покинет новые регионы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
«Она [ "формула мира" Зеленского] нереальная. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов. Если выдвигаются до переговоров неприемлемые соглашения, это значит, что сторона, которая их выдвигает, не готова идти на переговоры», – сказал белорусский президент.
Лукашенко отметил, что начать прерванные переговоры двух стран можно со Стамбульских соглашений.
«Для начала прерванных переговоров можно было бы начать со Стамбульских соглашений, о которых говорит президент Путин часто. <…> Нормальные соглашения. Это не значит, что в результате переговоров будут приняты или положенные в основу мирного договора эти парафированные сторонами соглашения. Но с них можно начинать», – отметил Лукашенко.
24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности страны к мирному решению конфликта на Украине, но это не мирная инициатива. По его словам, Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой и никаких подвижек в этом плане нет. Проведению переговоров с нынешним руководством России препятствует указ Зеленского от 4 октября 2022 г. Согласно ему, Киев не будет проводить переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Путин.
11 апреля Путин на встрече с Лукашенко заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью». Он назвал паноптикумом ситуацию вокруг конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию не позвали.
22 апреля Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу допустил возможность переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Президент Украины возлагает большие надежды на саммит по Украине в Швейцарии, в первую очередь – из-за его массовости.
20-24 июня Швейцария проведет в Бюргенштоке конференцию по мирному урегулированию на Украине. Участие России в саммите не предусмотрено. Песков заявлял, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России бессмыслен.