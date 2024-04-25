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Лукашенко назвал нереальной «формулу мира» Зеленского

Ведомости

Формула президента Украины Владимира Зеленского о мире – нереальная, Россия не покинет новые регионы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

«Она [ "формула мира" Зеленского] нереальная. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов. Если выдвигаются до переговоров неприемлемые соглашения, это значит, что сторона, которая их выдвигает, не готова идти на переговоры», – сказал белорусский президент.

Лукашенко отметил, что начать прерванные переговоры двух стран можно со Стамбульских соглашений.

«Для начала прерванных переговоров можно было бы начать со Стамбульских соглашений, о которых говорит президент Путин часто. <…> Нормальные соглашения. Это не значит, что в результате переговоров будут приняты или положенные в основу мирного договора эти парафированные сторонами соглашения. Но с них можно начинать», – отметил Лукашенко.

24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности страны к мирному решению конфликта на Украине, но это не мирная инициатива. По его словам, Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой и никаких подвижек в этом плане нет. Проведению переговоров с нынешним руководством России препятствует указ Зеленского от 4 октября 2022 г. Согласно ему, Киев не будет проводить переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Путин.

11 апреля Путин на встрече с Лукашенко заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью». Он назвал паноптикумом ситуацию вокруг конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию не позвали.

22 апреля Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу допустил возможность переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Президент Украины возлагает большие надежды на саммит по Украине в Швейцарии, в первую очередь – из-за его массовости.

20-24 июня Швейцария проведет в Бюргенштоке конференцию по мирному урегулированию на Украине. Участие России в саммите не предусмотрено. Песков заявлял, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России бессмыслен.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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