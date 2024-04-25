Лукашенко назвал нереальной «формулу мира» Зеленского

«Для начала прерванных переговоров можно было бы начать со Стамбульских соглашений, о которых говорит президент Путин часто. <…> Нормальные соглашения. Это не значит, что в результате переговоров будут приняты или положенные в основу мирного договора эти парафированные сторонами соглашения. Но с них можно начинать», – отметил Лукашенко.