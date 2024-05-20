Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью агентству PTI.
Моди сообщил, что Индия будет участвовать во всех саммитах, которые продвигают повестку глобального мира, безопасности и развития. Он добавил, что уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств.
15-16 июня в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине. Участники планируют обсудить «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, а также другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. В их числе – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия на конференцию не приглашена.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не отказывалась от переговоров, при этом страны Запада несправедливо обвиняют Москву к неготовности к диалогу.