Президент ЮАР отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии
Президент ЮАР Сирил Рамафоса не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя президента ЮАР Винсента Магвенью.
Рамафоса не поедет на саммит из-за конституционных процессов, которые будут проходить в ЮАР после президентских выборов, пояснил Магвенью. Всеобщие выборы в ЮАР, на которых определится новый президент страны, состоятся 29 мая.
15-16 июня в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине. На площадке планируется обсудить «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
На конференцию приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, в том числе представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. 16 мая CNN Brazil сообщил, что на саммите не будет присутствовать президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Россия на конференцию не приглашена. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции для российских журналистов в Китае, отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. Он обратил внимание, что Россию не позвали на мирную конференцию в Швейцарии и при этом Запад несправедливо обвиняет Москву в неготовности к диалогу.