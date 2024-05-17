Президент ЮАР отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Россия на конференцию не приглашена. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции для российских журналистов в Китае, отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. Он обратил внимание, что Россию не позвали на мирную конференцию в Швейцарии и при этом Запад несправедливо обвиняет Москву в неготовности к диалогу.