Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, поскольку документ предусматривал признание только одного мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«Для нас это неприемлемо. Другие тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у президента Украины», – подчеркнул Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии уточнил, что попросил включить другие мирные планы в резолюцию, но его предложение было отклонено большинством.
15-16 июня в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, в том числе представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Швейцарии, целью этой встречи является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине. Ведомство уточнило, что Россия не была приглашена, поскольку ее власти неоднократно заявляли, что не заинтересованы в этом. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.