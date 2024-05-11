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МИД Швейцарии: поддержка Украины не нарушает нейтралитет страны

Ведомости

Нейтралитет Швейцарии не будет изменен мирной конференцией по Украине, которая пройдет в июне в швейцарском Бюргенштоке. Об этом министерство иностранных дел страны заявило в комментарии Reuters.

«За пределами военной сферы право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины и ее народа», – заявили в ведомстве, добавив, что Швейцария решительно осуждает спецоперацию России.

Там добавили, что «быть нейтральным не значит быть безразличным».

Предстоящий мирный саммит по Украине агентство называет самой амбициозной за последние годы попыткой мирного урегулирования конфликта, а предстоящая конференция показывает, что швейцарские интересы все больше совпадают с интересами Западной Европы в отношении России. Бывший посол Швейцарии в Германии Томас Борер заявил, что интересы бизнеса и безопасности Швейцарии в подавляющем большинстве связаны с Западной Европой, Северной Америкой и их союзниками, а сложившаяся ситуация делает «стратегически необходимой» поддержку Украины. Заявления правительства о нейтралитете этого не изменят, добавил он.

«Ни русские, ни наши западные союзники не считают нас нейтральными», – сказал дипломат.

Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня без участия Москвы. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что по итогам встречи будет подготовлен документ с мирным планом урегулирования конфликта, он будет передан России «в правильное время». В Кремле заявляли, что ожидания от мирной конференции в Швейцарии относительно коммуникации Украины и России не могут быть высокими, так как РФ не принимает в ней участия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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