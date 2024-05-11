МИД Швейцарии: поддержка Украины не нарушает нейтралитет страны
Нейтралитет Швейцарии не будет изменен мирной конференцией по Украине, которая пройдет в июне в швейцарском Бюргенштоке. Об этом министерство иностранных дел страны заявило в комментарии Reuters.
«За пределами военной сферы право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины и ее народа», – заявили в ведомстве, добавив, что Швейцария решительно осуждает спецоперацию России.
Там добавили, что «быть нейтральным не значит быть безразличным».
Предстоящий мирный саммит по Украине агентство называет самой амбициозной за последние годы попыткой мирного урегулирования конфликта, а предстоящая конференция показывает, что швейцарские интересы все больше совпадают с интересами Западной Европы в отношении России. Бывший посол Швейцарии в Германии Томас Борер заявил, что интересы бизнеса и безопасности Швейцарии в подавляющем большинстве связаны с Западной Европой, Северной Америкой и их союзниками, а сложившаяся ситуация делает «стратегически необходимой» поддержку Украины. Заявления правительства о нейтралитете этого не изменят, добавил он.
«Ни русские, ни наши западные союзники не считают нас нейтральными», – сказал дипломат.
Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня без участия Москвы. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что по итогам встречи будет подготовлен документ с мирным планом урегулирования конфликта, он будет передан России «в правильное время». В Кремле заявляли, что ожидания от мирной конференции в Швейцарии относительно коммуникации Украины и России не могут быть высокими, так как РФ не принимает в ней участия.