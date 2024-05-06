ВСС: папа римский поедет на конференцию по Украине, если там будет Россия

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью газете Blick не подтвердила участие папы римского Франциска в мирной конференции по Украине. Амхерд позитивно оценила атмосферу во время ее аудиенции в Ватикане 4 мая. Стороны говорили о конфликте на Украине и других кризисах в мире. На вопрос издания о планах на участие понтифика в мирной конференции глава государства ответила, что направила приглашение Святому престолу.