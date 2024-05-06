ВСС: папа римский поедет на конференцию по Украине, если там будет Россия
Папа римский Франциск примет участие в конференции по Украине в Швейцарии при условии, если Россию пригласят тоже. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова.
«Папа сказал, что поедет на конференцию, только если на нее будет приглашена и Россия», – сказал он.
Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью газете Blick не подтвердила участие папы римского Франциска в мирной конференции по Украине. Амхерд позитивно оценила атмосферу во время ее аудиенции в Ватикане 4 мая. Стороны говорили о конфликте на Украине и других кризисах в мире. На вопрос издания о планах на участие понтифика в мирной конференции глава государства ответила, что направила приглашение Святому престолу.
Папа римский неоднократно высказывался по вопросу российско-украинского конфликта и призывал стороны к миру. В августе 2023 г. он заявил, что Европе нужно предлагать креативные пути для прекращения боевых действий на Украине. Он также призвал российские власти к возобновлению черноморской зерновой инициативы. В мае 2023 г. Франциск провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.
10 марта папа римский в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что сильнее та сторона, которая согласится вести переговоры и поднимет белый флаг, для этого решения нужна смелость. 31 марта в пасхальном обращении к католикам Франциск призывал к обмену военнопленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех».