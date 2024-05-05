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Президент Швейцарии не подтвердила участие папы римского в мирной конференции

Ведомости

Президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью газете Blick не подтвердила участие папы римского Франциска в мирной конференции по Украине.

Амхерд позитивно оценила атмосферу во время ее аудиенции в Ватикане 4 мая. Стороны говорили о конфликте на Украине и других кризисах в мире. На вопрос издания о планах на участие понтифика в мирной конференции глава государства ответила, что направила приглашение Святому престолу.

«Ватикан очень положительно относится к мирной конференции», – уточнила президент Швейцарии.

Папа римский неоднократно высказывался по вопросу российско-украинского конфликта и призывал стороны к миру. В августе 2023 г. он заявил, что Европе нужно предлагать креативные пути для прекращения боевых действий на Украине. Он также призвал российские власти к возобновлению черноморской зерновой инициативы. В мае 2023 г. Франциск провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.

31 марта в пасхальном обращении к католикам Франциск призывал к обмену военнопленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех».

10 марта папа римский в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что сильнее та сторона, которая согласится вести переговоры и поднимет белый флаг, для этого решения нужна смелость. Понтифик призвал вовремя договариваться и искать посредников. Нужно не стыдиться вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась, сказал он.

Саммит в Швейцарии пройдет 15–16 июня. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждет результатов от саммита в Швейцарии по Украине, поскольку переговоры без участия РФ лишены смысла. Песков также упомянул, что позиция России относительно переговоров хорошо известна. По мнению пресс-секретаря, она последовательна, абсолютно прозрачна и неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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