Президент Швейцарии не подтвердила участие папы римского в мирной конференции

Папа римский неоднократно высказывался по вопросу российско-украинского конфликта и призывал стороны к миру. В августе 2023 г. он заявил, что Европе нужно предлагать креативные пути для прекращения боевых действий на Украине. Он также призвал российские власти к возобновлению черноморской зерновой инициативы. В мае 2023 г. Франциск провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.