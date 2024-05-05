Президент Швейцарии не подтвердила участие папы римского в мирной конференции
Президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью газете Blick не подтвердила участие папы римского Франциска в мирной конференции по Украине.
Амхерд позитивно оценила атмосферу во время ее аудиенции в Ватикане 4 мая. Стороны говорили о конфликте на Украине и других кризисах в мире. На вопрос издания о планах на участие понтифика в мирной конференции глава государства ответила, что направила приглашение Святому престолу.
«Ватикан очень положительно относится к мирной конференции», – уточнила президент Швейцарии.
Папа римский неоднократно высказывался по вопросу российско-украинского конфликта и призывал стороны к миру. В августе 2023 г. он заявил, что Европе нужно предлагать креативные пути для прекращения боевых действий на Украине. Он также призвал российские власти к возобновлению черноморской зерновой инициативы. В мае 2023 г. Франциск провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.
31 марта в пасхальном обращении к католикам Франциск призывал к обмену военнопленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех».
10 марта папа римский в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что сильнее та сторона, которая согласится вести переговоры и поднимет белый флаг, для этого решения нужна смелость. Понтифик призвал вовремя договариваться и искать посредников. Нужно не стыдиться вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась, сказал он.
Саммит в Швейцарии пройдет 15–16 июня. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждет результатов от саммита в Швейцарии по Украине, поскольку переговоры без участия РФ лишены смысла. Песков также упомянул, что позиция России относительно переговоров хорошо известна. По мнению пресс-секретаря, она последовательна, абсолютно прозрачна и неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.