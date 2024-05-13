МИД Швейцарии заявил, что мирный процесс не может быть без России
Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине, мир без Москвы немыслим. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на МИД Швейцарии.
Ранее ведомство заявило, что поддержка Украины не нарушает нейтралитета Швейцарии. Он не будет изменен мирной конференцией по Украине, которая пройдет в Бюргенштоке.
Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня без участия Москвы. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя планы провести конференцию в Швейцарии, сравнил ситуацию с выговором педсовета двоечнику. «Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», – подчеркнул он, добавив, что Швейцария не годится как место для проведения мирных переговоров, поскольку она поддерживает Украину и санкции против РФ.