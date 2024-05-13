Лавров: Запад получит решение конфликта на Украине на поле боя

Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня без участия Москвы. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. На конференции будет обсуждаться формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, и ряд других мирных инициатив.