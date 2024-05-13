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Лавров: Запад получит решение конфликта на Украине на поле боя

Ведомости

Раз Запад выступает за решение украинского конфликта на поле боя, то он это получит. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в Совете Федерации, где проходят консультации профильного комитета по его переназначению на эту должность.

«Наше дело правое. Если хотят [решения конфликта на Украине] на поле боя, то будет на поле боя», – подчеркнул он.

Комментируя планы провести конференцию в Швейцарии в июне этого года, Лавров сравнил ситуацию с выговором педсовета двоечнику. «Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», – подчеркнул он.

Глава МИД РФ добавил, что Швейцария уже не годится как место проведения мирных переговоров, поскольку страну нельзя назвать нейтральной площадкой. Швейцария поддерживает Украину и санкции против РФ, обратил внимание Лавров.

Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня без участия Москвы. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. На конференции будет обсуждаться формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, и ряд других мирных инициатив.

Зеленский говорил, что по итогам встречи будет подготовлен документ с мирным планом урегулирования конфликта, он будет передан России «в правильное время». В Кремле ранее говорили, что Москва считает неприемлемым следовать каким-то правилам, выработанным участниками саммита по «формуле Зеленского».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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