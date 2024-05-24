Президент Финляндии по просьбе Зеленского привлекает страны к саммиту по Украине
Президент Финляндии Александер Стубб по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского работает над привлечением как можно большего числа участников к конференции по Украине в Швейцарии. Об этом Стубб рассказал в интервью STT, передает ТАСС.
Президент Финляндии уточнил, что делает много звонков, особенно в страны глобального Юга, и надеется, что они приедут на конференцию после середины июня.
24 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит конференцию по Украине в Швейцарии из-за мероприятия по сбору средств в ходе своей избирательной кампании.
22 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер в телефонном разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в конференции по Украине в Швейцарии.
20 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил агентству PTI об участии страны в конференции по Украине в Швейцарии. Он уточнил, что Индия будет участвовать во всех саммитах, которые продвигают повестку глобального мира, безопасности и развития.
15-16 июня в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине. Участники планируют обсудить «формулу мира», которую предложил Зеленский, а также другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. В их числе – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия на конференцию не приглашена. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.