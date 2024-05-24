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Президент Финляндии по просьбе Зеленского привлекает страны к саммиту по Украине

Ведомости

Президент Финляндии Александер Стубб по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского работает над привлечением как можно большего числа участников к конференции по Украине в Швейцарии. Об этом Стубб рассказал в интервью STT, передает ТАСС.

Президент Финляндии уточнил, что делает много звонков, особенно в страны глобального Юга, и надеется, что они приедут на конференцию после середины июня.

24 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит конференцию по Украине в Швейцарии из-за мероприятия по сбору средств в ходе своей избирательной кампании.

22 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер в телефонном разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в конференции по Украине в Швейцарии.

20 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил агентству PTI об участии страны в конференции по Украине в Швейцарии. Он уточнил, что Индия будет участвовать во всех саммитах, которые продвигают повестку глобального мира, безопасности и развития.

15-16 июня в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине. Участники планируют обсудить «формулу мира», которую предложил Зеленский, а также другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».

На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. В их числе – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия на конференцию не приглашена. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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