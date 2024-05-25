Украина на саммите в Швейцарии представит три пункта своей «формулы мира»

«Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят – ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются и т. д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», – сказал глава Украины.