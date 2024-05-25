Украина на саммите в Швейцарии представит три пункта своей «формулы мира»
Киев представит три из 10-ти пункта своей «формулы мира» на саммите в Швейцарии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Казахстана «Орда».
«Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят – ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются и т. д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», – сказал глава Украины.
Президент уточнил, что эти три пункта – энергетическая, ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными в формате «всех на всех».
24 мая газета Politico писала, что глава МИД КНР Ван И не будет присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии. До этого Зеленский утверждал, что присутствие Китая на переговорах в Швейцарии «очень важно». По его словам, после саммита станет ясно, кто хочет закончить конфликт, а кто «хочет остаться в крепких отношениях» с Россией.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, во время которого его участники обсудят «формулу мира» Зеленского и другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств были приглашены на саммит, среди них – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия при этом на конференцию не приглашена.