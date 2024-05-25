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Украина на саммите в Швейцарии представит три пункта своей «формулы мира»

Ведомости

Киев представит три из 10-ти пункта своей «формулы мира» на саммите в Швейцарии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Казахстана «Орда».

«Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят – ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются и т. д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», – сказал глава Украины.

Президент уточнил, что эти три пункта – энергетическая, ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными в формате «всех на всех».

24 мая газета Politico писала, что глава МИД КНР Ван И не будет присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии. До этого Зеленский утверждал, что присутствие Китая на переговорах в Швейцарии «очень важно». По его словам, после саммита станет ясно, кто хочет закончить конфликт, а кто «хочет остаться в крепких отношениях» с Россией.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, во время которого его участники обсудят «формулу мира» Зеленского и другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств были приглашены на саммит, среди них – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия при этом на конференцию не приглашена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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